Одиннадцать районов области еще не договорились с поставщиком топлива

Четыре района Новосибирской области: Венгеровский, Мошковский, Чистоозерный и Татарский — не выполняют свои обязательства перед поставщиком топлива — ООО «Новосибирская топливная корпорация». У одиннадцати районов области коммунальные предприятия до сих пор не заключили или не пролонгировали действующие договоры поставок. В Купинском и Ордынском районах сумма субсидии не перечислена поставщику. Такие данные привел министр энергетики и ЖКХ региона Денис Архипов на оперативном совещании в правительстве области. При этом, министр напомнил, что в текущем году по поручению губернатора правительство области изменило форму перерасчета.
— Мы изменили форму расчета минимального платежа за топливно-энергетические ресурсы — уголь и газ — в процентном отношении из средств тарифной выручки организаций коммунального комплекса. Расчет стал дифференцированным по районам. Эта минимальная цифра рассчитана в помощь, в первую очередь, муниципальным районам, так как ее выполнение при предоставлении областной субсидии позволит по итогам сезона не прирастать по просроченной кредиторской задолженности. Как показывает статистика, из 30 муниципальных районов области 15 районов выдерживают процент минимального платежа, — сообщил министр.
— Небольшое количество районов почему-то эту работу организовать не могут, — отметил губернатор. — Все находимся в равных условиях, все готовимся к зиме, у всех общая задача: рассчитаться за поставленное топливо, чтобы не сорвать поставки в будущий отопительный период. Но почему-то не все прикладывают одинаковые усилия.
Фото: pixabay.com, автор- olivierk5
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