Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Одиннадцать районов области еще не договорились с поставщиком топлива

В правительстве региона опасаются возможного срыва поставок в предстоящий отопительный период.
  • 15/07/2019, 16:24
Автор: Евгения Серёгина
Одиннадцать районов области еще не договорились с поставщиком топлива
«Все находимся в равных условиях, но не все прилагают усилия.»

Четыре района Новосибирской области: Венгеровский, Мошковский, Чистоозерный и Татарский — не выполняют свои обязательства перед поставщиком топлива — ООО «Новосибирская топливная корпорация». У одиннадцати районов области коммунальные предприятия до сих пор не заключили или не пролонгировали действующие договоры поставок. В Купинском и Ордынском районах сумма субсидии не перечислена поставщику. Такие данные привел министр энергетики и ЖКХ региона Денис Архипов на оперативном совещании в правительстве области. При этом, министр напомнил, что в текущем году по поручению губернатора правительство области изменило форму перерасчета.

— Мы изменили форму расчета минимального платежа за топливно-энергетические ресурсы — уголь и газ — в процентном отношении из средств тарифной выручки организаций коммунального комплекса. Расчет стал дифференцированным по районам. Эта минимальная цифра рассчитана в помощь, в первую очередь, муниципальным районам, так как ее выполнение при предоставлении областной субсидии позволит по итогам сезона не прирастать по просроченной кредиторской задолженности. Как показывает статистика, из 30 муниципальных районов области 15 районов выдерживают процент минимального платежа, — сообщил министр.

Главы районов провоцируют рост долгов за топливо

Главы районов провоцируют рост долгов за топливо

Денис Архипов обратился к главам отстающих районов с поручением «подтянуться» и закрыть бреши. С аналогичным поручением выступил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Небольшое количество районов почему-то эту работу организовать не могут, — отметил губернатор. — Все находимся в равных условиях, все готовимся к зиме, у всех общая задача: рассчитаться за поставленное топливо, чтобы не сорвать поставки в будущий отопительный период. Но почему-то не все прикладывают одинаковые усилия.

Более 1 млрд задолжали за газ теплоснабжающие организации Новосибирской области

Более 1 млрд задолжали за газ теплоснабжающие организации Новосибирской области

По информации регионального правительства, в настоящее время поставщик завез на территорию региона 50 тысяч тонн твердого топлива (угля). Всего предполагается завезти 150 тысяч тонн. Первая часть субсидии районам в этом году составила 567 млн рублей, из которых 350 млн уже направлены поставщику угля, 62 млн — поставщику газа и 44 млн — поставщику электроэнергии. В 2018 году субсидия составила 1,8 млрд рублей. В 2016-м — 947 млн, в 2017-м — 1,2 млрд. Готовность к отопительному сезону в министерстве энергетики и ЖКХ оценивают в 68,4%, котельных — 35%, теплосетей — 42%.

Фото: pixabay.com, автор- olivierk5

Популярное с сайта

В Новосибирской области на ремонт дорог дополнительно направят 600 млн рублей

В Новосибирской области на ремонт дорог дополнительно направят 600 млн рублей

15/07/2019, 17:18
Увеличение произошло за счет общих доходов областного бюджета.

Яндекс.Такси вложит в развитие сети в регионах около восьми миллиардов рублей

15/07/2019, 17:14
Из них четыре млрд пойдет на программы поддержки местных таксопарков и водителей.
В квартале «Дунаевский» появился Умный дом Яндекса

В квартале «Дунаевский» появился Умный дом Яндекса

15/07/2019, 16:28
Виртуальный голосовой помощник Алиса поможет жителям управлять светом, электроприборами и самостоятельно программировать сценарии жизни в квартире.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Работодатели Новосибирской области задолжали по зарплате почти 64 млн рублей

15/07/2019, 18:49

Телеведущая и общественник поборются за пост мэра

15/07/2019, 18:40

Первые кандидаты в мэры получили регистрацию

15/07/2019, 18:22

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе планируется открыть в конце 2019 года

15/07/2019, 18:09

Потенциальные мэры раскрывают избирательные расходы

15/07/2019, 17:44

В Новосибирской области на ремонт дорог дополнительно направят 600 млн рублей

15/07/2019, 17:18

Яндекс.Такси вложит в развитие сети в регионах около восьми миллиардов рублей

15/07/2019, 17:14

В квартале «Дунаевский» появился Умный дом Яндекса

15/07/2019, 16:28

На ремонт крыши театра «Глобус» выделено более 105 млн рублей

15/07/2019, 16:11

За первое полугодие в регионе сдано 654 тыс. квадратных метров жилья

15/07/2019, 13:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска