Одиннадцать районов области еще не договорились с поставщиком топлива

Четыре района Новосибирской области: Венгеровский, Мошковский, Чистоозерный и Татарский — не выполняют свои обязательства перед поставщиком топлива — ООО «Новосибирская топливная корпорация». У одиннадцати районов области коммунальные предприятия до сих пор не заключили или не пролонгировали действующие договоры поставок. В Купинском и Ордынском районах сумма субсидии не перечислена поставщику. Такие данные привел министр энергетики и ЖКХ региона Денис Архипов на оперативном совещании в правительстве области. При этом, министр напомнил, что в текущем году по поручению губернатора правительство области изменило форму перерасчета.

— Мы изменили форму расчета минимального платежа за топливно-энергетические ресурсы — уголь и газ — в процентном отношении из средств тарифной выручки организаций коммунального комплекса. Расчет стал дифференцированным по районам. Эта минимальная цифра рассчитана в помощь, в первую очередь, муниципальным районам, так как ее выполнение при предоставлении областной субсидии позволит по итогам сезона не прирастать по просроченной кредиторской задолженности. Как показывает статистика, из 30 муниципальных районов области 15 районов выдерживают процент минимального платежа, — сообщил министр.

— Небольшое количество районов почему-то эту работу организовать не могут, — отметил губернатор. — Все находимся в равных условиях, все готовимся к зиме, у всех общая задача: рассчитаться за поставленное топливо, чтобы не сорвать поставки в будущий отопительный период. Но почему-то не все прикладывают одинаковые усилия.

Денис Архипов обратился к главам отстающих районов с поручением «подтянуться» и закрыть бреши. С аналогичным поручением выступил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По информации регионального правительства, в настоящее время поставщик завез на территорию региона 50 тысяч тонн твердого топлива (угля). Всего предполагается завезти 150 тысяч тонн. Первая часть субсидии районам в этом году составила 567 млн рублей, из которых 350 млн уже направлены поставщику угля, 62 млн — поставщику газа и 44 млн — поставщику электроэнергии. В 2018 году субсидия составила 1,8 млрд рублей. В 2016-м — 947 млн, в 2017-м — 1,2 млрд. Готовность к отопительному сезону в министерстве энергетики и ЖКХ оценивают в 68,4%, котельных — 35%, теплосетей — 42%.

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