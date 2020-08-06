На семи новосибирских предприятиях стартует нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

В течение месяца стартовые совещания пройдут на площадках ООО «НЕО-ПАК», АО «Экран-оптические системы», ООО «СоюзДорСтрой», ООО «Тепличный комбинат «Толмачёвский», ООО «Тепличный комбинат «Новосибирский», ПАО «СИБЛИТМАШ», ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД», сообщили в Агентстве инвестиционного развития. Отмечается, что компании будут совершенствовать производственные потоки с помощью консалтинговых компаний в области бережливого производства, которые прошли конкурс Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

В АИР рассказали, что сейчас на предприятиях формируются команды проектов, для которых эксперты проведут семинары по основам и инструментарию бережливого производства, картированию процессов и другим темам. Затем команда проекта вместе с консультантами приступит к диагностике производственных процессов на выбранном участке, разработает план мероприятий по устранению потерь, снижению уровня брака и незавершенного производства и другим направлениям повышения производительности труда, в зависимости от результатов производственного аудита.

— Консультанты-наставники будут активно работать с компаниями 6 месяцев, а последующие 2,5 года — поддерживать связь с ними и консультировать по мере необходимости. За это время компания должна повысить производительность труда сначала на одном участке, а затем тиражировать этот успешный опыт на остальные. В этом случае она может получить займ на проекты по внедрению бережливых технологий от 50 до 300 млн рублей под 1% на 5 лет, — объяснила руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Камилла Волосская.

По ее словам, всего участниками нацпроекта стали 25 компаний региона. Это предприятия сельского хозяйства, транспорта, строительства и обрабатывающие производства. Набор предприятий продолжается.

Фото предоставлено АИР