Арбитражный суд поддержал ускорение реализации МИП «На Плановой»

Первая инстанция Арбитражного суда поддержала решение УФАС, обязав мэрию Новосибирска заключить договор с ООО ЗК «Квартал» (входит в ГК «Стрижи») по реализации масштабного инвестиционного проекта «На Плановой». Об этом изданию сообщил председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.

— Если мэрия заключит с нами договор, то буквально со следующей недели начнется работа с людьми, — говорит собеседник издания, — И в течение 2-3 месяцев люди переедут в нормальное комфортное жилье. Если они (Мэрия. — Ред.) пойдут во вторую инстанцию, то они обрекут людей еще, как минимум, полгода жить в нечеловеческих условиях.

Напомним, в рамках реализации проекта предполагалось, что застройщики (в число которых должен был войти «Квартал»), возведя не менее 10 тысяч кв. м жилья, 6% жилфонда передадут муниципалитету для расселения ветхих и аварийных домов. ООО «СЗ Квартал» предложило построить на участке более 20 тысяч кв м жилья в течение двух лет и передать мэрии 1,6 тысячи «квадратов» (8,1%) через месяц после подписания договора аренды земельного участка.

Сначала заявку «Квартала» комиссия департамента по строительству и архитектуре приняла, но отклонила все ходатайства, сославшись не неполный пакет документов, представленный компанией-застройщиком. Это послужило поводом обращения в УФАС, которая приняла сторону «Квартала» и обязала соответствующее подразделение мэрии вернуться на стадию рассмотрения ходатайства.

Стоит отметить, что это уже не первое противостояние ГК «Стрижи» и мэрии Новосибирска, продолжившееся в суде. Ранее группа компании подала в отношении мэра Анатолия Локтя иск с требованием опровергнуть озвученную им в СМИ информацию о том, что она несет ответственность за недоделки в детсаду №51, из-за чего учреждение не было своевременно введено в эксплуатацию. Сторона истца уверяет, что недоделки — вина подрядной организации, с которой мэрия заключала договор.

При этом взаимодействие мэрии и ГК «Стрижи» в настоящее время вышло за рамки судебно-строительных баталий. Как уже ранее сообщалось, в рамках текущей избирательной кампании по выборам депутатов заксобрания на округе №22 основным соперником Ильи Полякова является советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов, зарегистрированный и как одномандатник, и в составе списка КПРФ по территориальной группе №22, куда также входят еще один советник мэра Иван Конобеев и заместитель мэра Артем Скатов.

Фото автора