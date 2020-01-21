На школьное питание область попросит средств в федеральном бюджете

— Инициатива по обеспечению горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс озвучена президентом РФ. Мы знаем, что тема очень актуальна. В вопросе организации школьного питания в последнее время очень активную позицию занимают родители через комиссии и родительные комитеты. В начале декабря я поднимал вопрос о недопустимости практики разных столов (для платников и льготников). Думаю, что инициатива президента позволит закрыть этот вопрос раз и навсегда. Школьники начальной школы, не зависимо от доходов семьи, будут получать бесплатное питание, — заявил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В нынешнем учебном году в Новосибирской области функционирует 960 общеобразовательных школ дневной формы обучения. Условия для обеспечения горячим питанием созданы в 956. Осталось решить вопрос с 4 школами.

— Мы не будем дожидаться установленного президентом срока: 2023 год. К 1 сентября 2020 года все школы Новосибирской области будут предоставлять горячее питание обучающимся, — заявил губернатор.

Однако, для реализации этой инициативы область должна определить источники и объемы финансирования питания школьников.

— Я не хотел бы сейчас называть цифры. Сумма определена. Мы для себя ее просчитали. Мы надеемся на помощь федерального бюджета. Бюджет региональный уже принят, все параметры определены. Если без поддержки с федерального уровня, то для нас будет достаточно болезненно начать работу с сентября 2020 года. Думаю, что в таком положении все субъекты федерации и все мы надеемся на соответствующее федеральное решение, — пояснил Травников. — Проблем с финансированием технических мероприятий — оснащением пищеблоков не будет. Все эти расходы мы берем на себя.

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