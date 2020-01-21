Прокуратура заставит 58 юрлиц заключить договор с регоператором

— В прокуратуру Новосибирской области было направлено обращение об оказании содействия при заключении договоров по обращению с ТКО с 207 бизнес-центрами, расположенными в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, Ордынке, Верх-Ирмени, Колывани, и др., — рассказала генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. — Собственники (управляющие) этих объектов в нарушение действующего законодательства не обеспечили надлежащее обращение с твердыми коммунальными отходами.

По сообщению прокуратуры Новосибирской области, установлены факты неисполнения 58 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, работающими на территории региона, обязанности по заключению договоров с региональным оператором. Проверки будут продолжены., сообщили в пресс-службе «Экологии-Новосибирск».

Отмечается, что в октябре 2019 года по результатам проведенных проверок прокуратурой Кочковского района были внесены представления об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления в отношении индивидуального предпринимателя и муниципального казенного учреждения. Руководители принимали меры по уклонению от заключения договоров с регоператором.

Кроме того, прокуратура Кочковского района внесла представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления в отношении главного врача одного из медицинских учреждений Кочковского района. Несмотря на наличие договора с ООО «Экология – Новосибирск», сотрудники самостоятельно на автомобиле с прицепом осуществляли вывоз отходов на площадку временного накопления.

В августе 2019 года в адрес министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области было направлено обращение о несоблюдении законодательства в области обращения с отходами производства и потребления организацией, расположенной в Ленинском районе г. Новосибирска. В рамках предоставленных полномочий сотрудники министерства провели внеплановую выездную проверку. В ходе которой было выявлено нарушение требований законодательства: не заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором и неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления, а также неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I – V класса опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения. По результатам проверки организация привлечена к административной ответственности по ст. 8.2. КоАП РФ. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства.

— В соответствии с действующим законодательством с 1 января 2019 года все юридические лица обязаны заключить договор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, — подчеркнула генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. — Мы ведем активную претензионную работу, и организациям, уклоняющимся от заключения договора или не выполняющим требования закона, не избежать штрафов и судебных разбирательств.

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