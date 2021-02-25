На следующей неделе в Новосибирске откроется логистический центр «Почты России»

— В настоящее время фактически завершена реализация мероприятий по строительству новосибирского логистического почтового центра, который будет крупнейшим почтово-логистическим центром в Сибири и самым современным технически оснащенным в России, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

По его словам, на открытии пункта почтового обмена будет присутствовать председатель правительства РФ (Михаил Мишустин), который приедет в Новосибирск также на следующей неделе.

— Сегодня руководитель «Почты России» находится в Новосибирске, все просматривает, ревизирует. На следующей неделе перережем ленточку и начнем работать в новых условиях приема почтовых отправлений, в том числе международных, — добавил Ястребов.

Он напомнил, что пропускная способность новосибирского логистического центра «Почты России» составляет до 1,5 млн почтовых отправлений в сутки, из них 230 тысяч международных.

— В 2020 году в пункте международного почтового обмена в Толмачево обработаны свыше 25,4 млн МПО. В 2019 году — 46,8 млн. Мы видим снижение, но оно связано с определенными событиями (пандемией) и закрытием границ для перемещения авиа- и грузового транспорта, которые перевозили почтовые отправления, — добавил начальник Сибирского таможенного управления.

«Почта России» приступила к строительству логистического центра в Новосибирске в мае 2019 года. Первоначально он планировался к запуску через год, то есть до конца 2020 года. По словам Александра Ястребова, перенос сроков объекта также связан с пандемией. На его площадке необходимо было разместить современное технологическое оборудование для контроля за почтовыми отправлениями, но сроки его закупки, поставки и установки затянулись.

В 2019 году сообщалось, что площадь почтово-логистического центра составит 50 тысяч кв. м. Он будет рассчитан на сортировку 1,5 млн почтовых отправлений в сутки. Стоимость проекта — более 2,5 млрд рублей. В структуру ЛПЦ войдет производственный блок площадью 31,5 тысячи кв. м, складской блок площадью 9,6 тысячи кв. м и административно-бытовые блоки: почтовый площадью 5,8 тысячи кв. м и таможенный площадью 1,3 тысячи кв. м. В сентябре 2017 проект получил поддержку правительства Новосибирской области. Девелопером проекта выступала PNK Group.

Новый логистический центр, по информации правительства Новосибирской области, сможет обслуживать 11 млн жителей сибирского региона. Сортировка в центре будет осуществляться для 3,5 тысячи почтовых отделений. В зону обслуживания центра войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Республика Алтай.