В Сибири в 2 раза выросло число уголовных дел по контрабанде леса

— В 2020 году таможенными органами Сибирского округа были возбуждены 360 уголовных дел и 11043 дела об административных правонарушениях. 72 уголовных дела возбуждены в отношении участников ОПГ. В числе объектов преступления преобладали лесоматериалы, — отметил на пресс-конференции в ТАСС начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

При этом он подчеркнул, что число уголовных дел, связанных с контрабандой леса, в 2020 году выросло более чем в 2 раза.

— На протяжении 2020 года, согласно посылу президента РФ, таможенные органы усилили работу по декриминализации лесной отрасли в округе. Мы давно заметили проблему бесконтрольной вырубки лесов, заключения фиктивных контрактов и контрабандного вывоза леса, особенно необработанного, в страны дальнего и ближнего зарубежья. По итогам выявленных нарушений и контроля за импортом лесоматериалов у нас были возбуждены 149 уголовных дел, 1671 дело об административных правонарушениях. Можно сказать, что работа проводилась активно, особенно по организованным преступным группам, в которые входили граждане РФ и других государств, — подчеркнул Ястребов.

Общий вывоз леса за границу в 2020 году из Сибири составил 18,2 млн кубометров, в том числе 2,6 млн необработанных и 15,6 млн обработанных лесоматериалов. Физический объем экспорта в прошлом году снизился на 12%. Особенно в Китай, который является основным партнером СФО по поставкам леса. Несмотря на это, древесина и целлюлозно-бумажные изделия остаются на 3 месте в совокупном объеме экспорта из регионов Сибирского федерального округа.