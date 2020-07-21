На станции Новосибирск-Южный организовали мультимодальную перевозку рулонной стали в контейнерах

На станции Новосибирск-Южный Западно-Сибирской железной дороги, открытой в этом году для контейнерных перевозок, начались отгрузки рулонной стали, доставленной из Магнитогорска, Череповца и Новолипецка в контейнерах для новосибирского заказчика, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

— Ранее груз перевозился в полувагонах, а погрузка и выгрузка каждого рулона осуществлялась отдельно. В рамках комплексного решения была организована перевозка рулонов в «кассетах» — специальных 20-футовых контейнерах открытого типа. Это позволило ускорить разгрузку без применения дополнительных средств крепления. Разгруженную на станции сталь железнодорожники доставляют клиенту с использованием автотранспорта, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что получателю оказывается услуга полного цикла – перевозка железнодорожным транспортом, погрузка и выгрузка на станции, доставка автомобильным транспортом и полное документальное сопровождение перевозки.

Планируемые объемы перевозок составят до 3 тыс. тонн в месяц.

Фото предоставлено пресс-службой ЗСЖД