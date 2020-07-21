В Новосибирской области средний размер ипотечных кредитов в июне составил 2,21 млн. рублей

В июне 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,49 млн. руб. По сравнению с предыдущим месяцем в июне данный показатель немного вырос — на 1,3% (в мае 2020 года — 2,46 млн. руб.), сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Таким образом, после падения в апреле на 8,5% по сравнению с мартом, средний размер ипотеки растет уже второй месяц подряд (в июне по сравнению апрелем рост составил 4,5%).

Вместе с тем, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в июне 2020 года средний чек ипотеки изменился незначительно, увеличившись на 1,0% (в июне 2019 года – 2,47 млн. руб.).

В июне 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,38 млн. руб.), Московской области (3,85 млн. руб.), Санкт-Петербурге (3,24 млн. руб.), Ленинградской области (2,98 млн. руб.), а также в Приморском крае (2,91 млн. руб.).

При этом динамика среднего размера выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования оказалась разнонаправленной. Так, в июне 2020 года по сравнению с апрелем 2020 года лидером роста среднего чека по ипотеке оказалась Вологодская область (+14,0%). Среди регионов с наиболее выросшим средним размером ипотечного кредита также были отмечены Волгоградская область (+7,6%), Удмуртская Республика (+7,5%), а также Нижегородская область (+7,3%) и Санкт-Петербург (+6,2%). В Новосибирской области средний размер ипотечного кредита в июне составил 2, 21 млн рублей, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, продолжил сокращаться, в том числе, в Приморском крае (-8,7%), Тюменской области (-6,6%), и Саратовской области (-4,0%). В Москве средний чек по ипотеке за 2 месяца вырос на 3,9%.

— После довольно существенного снижения среднего чека по ипотеке в апреле, в мае-июне этот показатель начал постепенно восстанавливаться, — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — С одной стороны, граждане по-прежнему стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. В том числе, за счет увеличения размера первоначального взноса, сводя к минимуму тем самым будущие платежи. С другой стороны, рост ипотечного кредитования стимулируется как за счет снижения ставок по программам господдержки ипотеки, так и в связи с сокращением ключевой ставки Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. А таким заемщикам банки делегируют более значительные суммы денег.

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