На ТЭЦ-3 в Новосибирске сменился директор

Директором Новосибирской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании назначен Дмитрий Морозов. Ранее он работал в ПАО «ТГК-2», сообщили в пресс-службе СГК.

— Дмитрий Морозов возглавляет ТЭЦ-3 в Новосибирске с июня этого года, — уточнили в пресс-службе СГК.

Дмитрий Морозов родился в 1969 году в Ярославле. Получил два высших технических образования: окончил Московский государственный инженерно-физический институт по специальности «инженер-физик», а также Ивановский государственный энергетический университет по специальности «инженер-теплоэнергетик». Кроме того, в 2010 году Морозов окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по программе МВА.

Перед приходом в руководство Новосибирской ТЭЦ-3 СГК Дмитрий Морозов занимал должность заместителя технического директора по эксплуатации ПАО «ТГК-2». Также в его послужном списке — работа на руководящих должностях в Ярославской генерирующей компании, в Нижегородском филиале ПАО «Т Плюс», в Корпорации «Биоэнергия» и других энергокомпаниях.

Прежний директор ТЭЦ-3 Геннадий Кураков освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.

Напомним, ТЭЦ-3 снабжает теплом почти всю левобережную часть Новосибирска: полностью Ленинский район и часть Кировского района. В составе станции работает 8 котлов и 9 турбогенераторов. Установленная тепловая мощность ТЭЦ — 945 Гкал/ч, электрическая мощность — 496,5 МВт.

Фото предоставлено пресс-службой СГК