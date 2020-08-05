Кандидатов начали привлекать к ответственности

Накануне сотрудники РОВД Центрального района Новосибирска передали в суд материалы дела по статье 20.2 ч. 2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации и проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) в отношении кандидатов в горсовет, самовыдвиженцев Сергея Бойко и Александры Поповой, представляющих оппозиционную коалицию «Новосибирск 2020».

— Десять суток, — называет кандидат санкцию, если суд станет на сторону обвинения.

Поводом для возбуждения дела, как напоминает Бойко, послужило собственно проведение встреч с избирателями на территории округа №49. При этом, по словам кандидата, к представителям других политических сил подобного внимания правоохранителей не проявляют.

— Кандидаты «Единой России» и КПРФ собирают встречи, с конструкциями, с баннерами — и никаких протоколов, — сообщает кандидат.

О беспрепятственном (со стороны правоохранителей) проведении агитационных мероприятий оппонентами кандидатов коалиции говорит и Александра Попова.

— Интересно, вызовут ли в суд моего конкурента, который ставит палатки во дворах и без маски собирает наказы (которые вообще то должны оформляться только с 13 августа)? — задается вопросом кандидат на своей странице в соцсети.

По словам Поповой, до этого полицейские неоднократно изымали агитационные кубы коалиции. https://infopro54.ru/news/nachalo-kampanii-postradavshie-shtaby-i-kuby-kandidatov/

Напомним, что основным соперником Сергея Бойко на предстоящих выборах является вице-спикер горсовета, секретарь реготделения КПРФ Ренат Сулейманов, соперником Поповой — председатель комиссии горсовета по муниципальной собственности, директор МУП «ИМИ», единоросс Сергей Бондаренко.

Как сообщалось ранее, встречи представителей коалиции «Новосибирск 2020» уже удостаивались визитов сотрудников правоохранительных органов, аргументирующих попытку запрета мероприятия ограничениями в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. В свою очередь, вторая сторона ссылается на нормы избирательного законодательства, разрешающего агитационные мероприятия зарегистрированным кандидатам.

Напомним, что выборы депутатов горсовета Новосибирска пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Фото со страницы Александры Поповой в Facebook