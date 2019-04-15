На ТЭЦ-5 регистрируют снижение выбросов основных загрязняющих веществ

После перевода Новосибирской ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь удельные выбросы основных загрязняющих веществ на единицу выработанной электроэнергии и отпущенной тепловой энергии сократились от 17% до 33,3%. В абсолютном значении выбросы станции в 2018 году, когда она перешла на новое топливо, по сравнению с 2017 годом уменьшились на 25%, или 9,44 тыс тонн.

Удельные выбросы твердых веществ (золы) Новосибирской ТЭЦ-5 при производстве 1 Гкал и 1 кВтч в 2018 году сократились по сравнению с 2017 годом на 33,3%. По теплу этот показатель снизился с 0,36 кг/Гкал до 0,24 кг/Гкал, а по электроэнергии с 0,66 г/кВтч до 0,44 г/кВтч .

Удельные выбросы диоксида серы (SO2) на единицу тепловой энергии сократились после перехода ТЭЦ-5 на бурый уголь на 18,7% (составили 0,78 кг/Гкал в 2018 году и 0,96 кг/Гкал в 2017 году). Снижение выбросов диоксида серы в дымовых газах при выработке единицы электрической энергии составило 17,5% (в 2018 году 1,46 г/кВтч и 2017 год 1,77 г/кВтч).

Удельные выбросы оксидов азота (NOX) при производстве 1 Гкал снизились на 18,4% в 2018 году по сравнению с 2017 и составили соответственно 0,87 кг/Гкал при работе ТЭЦ-5 на каменном угле и 0,71 кг/Гкал при работе на буром. Выбросы оксидов азота при выработке 1 кВтч снизились на 17% и составили 1,33 г/кВтч в 2018 году и 1,60 г/кВтч в 2017 году.

— Столь ощутимого снижения выбросов на ТЭЦ-5 удалось добиться за счет свойств бурого угля. Он обладает более низкой зольностью по сравнению с каменным, а также в нем ниже содержание серы. Таким образом, даже при увеличении расхода топлива, итоговые объемы выбросов все равно оказываются существенно ниже, — пояснил заместитель технического директора СГК по охране окружающей среды Константин Кушнир.

Фото: пресс-служба компании