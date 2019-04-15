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Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?

Судя по декларациям, крупных покупок у парламентариев не было. У некоторых доходы существенно снизились по сравнению с декларацией за 2017 год.
  • 15/04/2019, 16:11
Авторы: Юлия Данилова, Евгения Серёгина
Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?
Больше всего в прошлом году из федеральных парламентариев от Новосибирской области снова заработал Максим Кудрявцев. Но по сравнению с 2017 годом его доход упал в два раза.

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?Декларированный годовой доход члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Новосибирской области, экс-губернатора Владимира Городецкого за 2018 год составил 6,5 млн рублей, его супруги — 240 тысяч. Совместно с супругой Городецкий владеет земельным участком площадью 997 кв. м — для завершения строительства индивидуального жилого дома, в его собственности также находится участок площадью 428 кв. м — предназначенный для ведения садоводства. В совместной собственности супругов дом — 510 кв. м. Сенатору к тому же принадлежат жилой дом и нежилое помещение — 49 и 46 кв. м соответственно. В пользовании супруги садовый участок — 428 кв. м. и жилой дом — 49 кв. м. Супруга сенатора владеет LexusRX450, у самого Владимира Городецкого нет в собственности автотранспортных средств. По сравнению с 2016 годом, когда Городецкий занимал должность губернатора Новосибирской области, его доход вырос. По декларации за 2016 год он составлял 4,8 млн рублей. У супруги экс-губернатора — 241 тысяч рублей. Прочее имущество у четы осталось прежним.

Второй сенатор от Новосибирской области, экс-депутат регионального законодательного собрания — Владимир Лаптев продекларировал доход меньше коллеги — 4,86 млн рублей. В собственности сенатора 3 земельных участка: для размещения гаражей и автостоянок, для размещения домов индивидуальной жилой застройки и под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 2,5 тысяч кв. м. Ему принадлежат доли в двух домах: жилой дом и объект индивидуального жилищного строительства — 478 кв. м., а также гараж — 25 кв. м. В пользовании у Лаптева две квартиры — 54 и 28 кв. м. В собственности сенатора нет транспортных средств.

В декларации за 2017 год Лаптев указал доход 8,9 млн рублей. Недвижимое имущество в документах осталось то же самое. В декларации 2016 года у сенатора Владимира Лаптева указан доход 4,6 млн рублей. Работая в статусе депутата Законодательного собрания Новосибирской области, Лаптев в декларации 2015 года указывал доход 1,3 млн рублей.

О своих доходах также отчитались депутаты Госдумы.

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?Больше всего в прошлом году из федеральных парламентариев от Новосибирской области (в том числе с учетом сенаторов) заработал экс-вице-президент ПАО «Ростелеком», экс-депутат регионального заксобрания Максим Кудрявцев («Единая Россия», член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи). Его доход составил 7,38 млн рублей, его супруги — 3,2 млн. В общей собственности с супругой Кудрявцеву принадлежат два земельных участка для ведения дачного хозяйства — 1,5 тысячи кв. м, жилой дом — 323 кв. м и квартира — 174 кв. м. На срок действия полномочий депутата Госдумы супруги арендуют квартиру 86 кв. м. Кудрявцеву принадлежит автомобиль BMW X6 xDrive35i, его супруге — Mercedes-Benz GL 400 4MATIC. За 2017 год годовой доход депутата составлял 15,9 млн рублей, супруги —15,8 млн. Данные по недвижимому и движимому имуществу не изменились.

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?Доход заместителя председателя комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Александра Карелина («Единая Россия») составил 7,37 млн рублей. В совместной собственности депутата: земельный участок почти 12 тысяч кв. м, в собственности участок для обслуживания жилого дома — 3 тысячи кв. м, три участка под индивидуальное жилищное строительство — 19,9 тысячи кв. м. Два участка относятся к особо охраняемым территориям — 32,5 тысячи кв. м. Депутат также владеет четырьмя жилыми домами совокупной площадью 296 кв. м и жилым домом с хозблоком — 1051 кв. м. В собственности депутата несколько автомобилей: Mercedes-Benz S350 4 MATIC, Mini Cooper S, Toyota Sequoia, ГАЗ М21 «Волга», ГАЗ 24 «Волга», мотовездеход CAN-AM, мотовездеход Yamaxa 660FWA, мотоцикл Harley-Davidson, автоприцеп МЗСА, 817711. В собственности супруги Карелина квартира 183 кв.м, а также автомобили Mercedes-Benz G500 и Mini Cooper S. Ее задекларированный доход — 256 тысяч рублей. По итогам 2017 года Александр Карелин задекларировал доход 7 млн рублей, а его супруга — 299 тысяч. Прочее движимое и недвижимое имущество, указанное в декларациях, не изменилось.

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?Дмитрий Перминов («Единая Россия», член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции) за 2018 год задекларировал доход 5,9 млн рублей. В его собственности находится земельный участок площадью 1,8 тысяч кв. м, жилой дом — 318 кв. м и квартира — 77 кв. м. В общедолевой собственности (с тремя детьми) находится квартира площадью 73 кв. м. На срок исполнения депутатских полномочий Перминов арендует квартиру 142 кв. м. В собственности депутата автомобили Lada 217230 Priora, Toyota Rav-4. По итогам 2017 года в декларации Перминова был обозначен доход 5,9 млн рублей. Прочее движимое и недвижимое имущество не изменилось.

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков (фракция «Единая Россия») вместе с супругой задекларировали в списке имущества по четверти земельного участка под строительство площадью 3,8 тысяч кв. м, по четверти жилого дома площадями в 626,4 кв. м, по одной трети квартиры в общедолевой собственности площадями 27,3 кв. м. Также семье принадлежат два машиноместа в 13,4 и 13,7 кв. м — у парламентария под автомобиль марки Ambassador Grand и у его супруги под Mercedes-Benz S350. Парламентарий также владеет земельным участком сельхозназначения площадью 8 тысяч кв. м. Доход Жукова за прошлый год составил 5,2 млн рублей, у его второй половины — 3,2 млн. В декларации 2017 года доход Жукова составлял 6,1 млн, его супруги — 1,18 млн. Данные по недвижимому и движимому имуществу не изменились

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?В декларации Веры Ганзя (фракция КПРФ, член комитета ГД по бюджету и налогам) три квартиры. Одна в собственности площадью 45,6 кв. м, остальные две (в аренде) площадью 29,3 и 87 кв. м соответственно. Также у депутата в безвозмездном пользовании имеется жилой дом площадью 85,2 кв. м. Общий годовой доход составил 5 млн рублей. В 2017 году депутат заработала 6,25 млн. Данные о недвижимом имуществе не изменились.

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?В собственности первого заместителя председателя комитета Госдумы Дмитрия Савельева (фракция ЛДПР) — квартира площадью 99,1 кв. м. Еще две квартиры на срок депутатских полномочий (61,7 и 76, 2 кв. м) у парламентария в найме. Помимо квартир у депутата в собственности находятся четыре нежилых помещения (площади — 2,2, 2,3, 2,4 и 2,6 кв. м) и одно машиноместо. Доход депутата за 2018 год составил 4,8 млн рублей. В 2017 году Савельев зарегистрировал доход 4,6 млн. Данные о недвижимом имуществе не изменились.

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?У депутата Андрея Каличенко (фракция «Единая Россия», член комитета ГД по транспорту и строительству), его жены и двух детей в безвозмездном пользовании находятся две квартиры площадью 70,6 и 85,4 кв. м соответственно на срок депутатских полномочий. Кроме того, у депутата в общей долевой собственности есть земельный участок (1203/10000) — 17,9 тысяч кв. м, жилой корпус — 584 кв. м, квартира — 95 кв. м. У его супруги задекларированы два земельных участка площадью 787 и 1,2 тысячи кв. м соответственно. Также супруге парламентария принадлежат два легковых автомобиля: Lexus RX 200T и ToyotaCorolla. Доходы членов семьи выглядят следующим образом: у Андрея Каличенко годовой доход составил 4,8 млн рублей, у его жены — 104 тысячи рублей. В 2017 году доход Каличенко составлял 4,6 млн, его супруги — 416 тысяч рублей. Данные о недвижимом и движимом имуществе не изменились.

Единоросс, член комитета ГД по транспорту и строительству Виктор Игнатов задекларировал доход 4,4 млн рублей. (в 2017 — 4,06 млн). В собственности — квартира площадью 102 кв. м, в служебном пользовании квартира 84 кв. м. В безвозмездном пользовании троих детей депутата находится земельный участок 1,7 тысяч кв. м, а также жилой дом — 580 кв. м. Данные о недвижимом и движимом имуществе по сравнению с декларацией 2017 года не изменились.

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?Фото: баз- Фотобанк Moscow-Live.ru, остальные- редакции, пресс-служба Госдумы

 

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