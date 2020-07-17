На территории Новосибирской области выявлено 14 тысяч «резиновых квартир»

Региональный оператор по обращению с ТКО Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск» продолжает работу с так называемыми «резиновыми квартирами». На территории Новосибирской области выявлено около 14 тысяч жилых помещений с аномально высокими показателями проживающих. В соответствии с информацией о количестве зарегистрированных иностранных граждан по месту пребывания по этим адресам проведена корректировка начислений, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что по результатам обмена данных с органами федеральной исполнительной власти, органами местного самоуправления, управляющими организациями проведена корректировка по 13827 лицевым счетам.

— Острая проблема, с которой региональный оператор столкнулся с первых дней работы – отсутствие необходимых сведений о количестве проживающих. В результате определенный процент жителей был «потерян», так как не было ни достоверной информации, ни отлаженного механизма получения таких сведений. Получается, что людям услуга предоставлялась, они ею пользовались, но не оплачивали, — рассказала генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. — Хочется отметить, что это не первая корректировка начислений по лицевым счетам, произведенная на основании данных представленных органами федеральной исполнительной власти. Чтобы доначисления за предоставляемую услуги по обращению с ТКО не были сюрпризом, мы рекомендуем самостоятельно передавать в адрес регионального оператора сведения о количестве проживающих».

По ее словам, все абоненты, по лицевым счетам которых проведена корректировка начислений в соответствии с количеством зарегистрированных иностранных граждан по месту пребывания за период июль – декабрь 2019 года, получат заказные письма с платежным документом для внесения платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В компании напомнили, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении.

Фото предоставлено пресс-службой компании