Неидеальное изобилие вариантов

Например, ближайшей реалией может стать переизбыток крупнометражных складских площадей. Впрочем, этот вывод, возникший в ходе онлайновой конференции в инстаграм-канале «Логистика без границ», отнюдь не означает стагнацию новосибирской логистики. Просто, как подчеркнул Хаким Ибрагимов, генеральный директор компании Retail Transport Agency (ООО «РТЭ») и модератор конференции, метражный отрыв Новосибирска от других городов, Западно-Сибирской конурбации и Сибири в целом сегодня столь велик, что для остальных центров роль догоняющих останется постоянной. Ну, если и не вечной, то многолетней.

— Новосибирск — зауральский лидер по концентрации складов класса А и B, — соглашается со столичным экспертом менеджер по логистике ООО «Аякс» Денис Иванов. — Складская площадь Новосибирска на сегодня составляет 936 тысяч кв.м. У Красноярска — 105 тысяч кв.м, у Кемерова — 38 тысяч кв.м, у Томска — 20 тысяч кв.м. 80% от регионов Западной Сибири — это концентрация складских комплексов именно в Новосибирске. Это обусловлено удобством географии. У Новосибирска вообще много преференций, объективно доставшихся ему и от географии, и от истории. Транссибирская, Среднесибирская магистраль и Турксиб, а также три федеральные трассы. Логистическое эго у Новосибирска очень сильное, остальные города вечно догоняющие. Впрочем, это не повод для тщеславия, и Новосибирск — вовсе не олицетворение логистического совершенства. Например, сухих складов в регионе уже много, а температурных — пока всего две площадки.

— «Аякс» — дистрибьютор медицинского оборудования, фармакологической продукции и аналитических реагентов для медицины, — поясняет Денис Иванов. — И если для нетехноемкого оборудования температура хранения непринципиальна, то для фармагруппы и даже для определенной медицинской техники климатический диапазон очень важен и выходить за его рамки крайне рискованно. Недаром многие наши позиции мы снабжаем термодатчиками, вкладываемыми в оптовые упаковки. К слову, очень немногие транспортные компании могут доставлять груз с фиксированным температурным режимом. Например, АО «Почта России» и ООО «Сберлогистика» пока не могут. В этом смысле эритроциты — самый тяжелый товар для доставки. Между тем, товар этот сейчас востребован в актуальнейшем контексте — в контексте ковид-диагностики. Спрос на реагенты для диагностики вируса предсказуемо вырос, и мы оперативно вписались в тему, ибо рядом есть новосибирский поставщик АО «Вектор-Бест». Но по остальной номенклатуре продажи чуть упали. А вообще мы в рамках плана. На тарификацию транспортных компаний пандемия тоже не повлияла. Точнее сказать, повлияла минимально — в рамках 0,5-1%. Именно таково тарифное удорожание.

Как подчеркнул Денис Иванов, если изобилие сухих складов создает вольготные условия для компаний, работающих с легпромом или с любой другой климатонезависимой товарной группой, то для компании «Аякс» нехватка термоуправляемых складских площадей — это уже в некотором смысле барьер роста.

По данным онлайновой биржи грузоперевозок ATI.SU, больше всего грузов в Новосибирскую область привозится из Алтайского края. На втором месте — Московская область, на третьем — Свердловская область. А вот из Новосибирской области больше всего грузов отправляется в Кемеровскую область. На втором месте — Алтайский край, на третьем — Свердловская область. Характер груза из региона и в регион, как ни странно, идентичен. Это товары народного потребления (легпром), оборудование/запчасти к нему и продукты питания. А вот медицинские изделия (тема спикера конференции) — во втором статистическом десятке, ближе к 20 месту.

Логистическая структура Новосибирской области самая плотная и «сложносочиненная» во всей Сибири: в области 3 транспортно-логистические зоны — восточная, южная и западная.

— Восточная зона — это два транспортно-контейнерных терминала компаний FESCO и группы «Евросиб», — поясняет Денис Иванов. — Южная зона — это станция Инская, очень большая даже по общероссийским меркам грузовая станция. Около 26 тысяч вагонов в сутки — таков ее оборот. Западная зона — самая насыщенная. Это мультимодальный транспортный узел — аэропорт Толмачево и самая большая за Уралом контейнерная станция Клещиха, входящая в российский топ-5.

Железнодорожные перевозки в регионе преобладают. При этом растет спрос на железнодорожные контейнерные перевозки, а доля автомобильных, напротив, снижается. Этому способствует исконная развитость железнодорожной инфраструктуры. Автомобильная же инфраструктура развита не в полной мере.

— Впрочем, это не только новосибирская черта. Для более восточных регионов Сибири слабость автомобильной инфраструктуры — фактор еще более болезненный, — констатирует Денис Иванов. — Чем ближе к нашей конурбации, к западно-сибирскому кусту городов, тем накал проблемы меньше. В конурбации расстояния небольшие по общесибирским меркам. День-два — и товар у клиента. Речной транспорт для перевозок в этом ареале используется несущественно. А чем дальше на восток, тем больше нагрузка на водный ресурс и авиадоставку — в силу того, что дороги уязвимы. Причем они монолинейны, без путей-дублеров. Например, дорога Р-255 «Сибирь» летом 2019-го была размыта Тулунским наводнением — и отсутствие альтернативного пути на братско-иркутском направлении все ощутили очень остро, были задержки, срывы поставок. В Восточной Сибири вообще сезонность более жесткая — особенно в Якутии. Там заносы, дороги-зимники. Бывают 1-2 месяца простоя.

— Бывает, что в холода водители бросают свой транспорт, — отмечает Денис Иванов. — Увы, это зимняя реалия отрасли для Якутии или Забайкалья. Суровость зимы на логистику влияет зримо — обогрев/разогрев мотора вписан в технологический цикл. На якутском направлении это дает удорожание. Но в ближнем ареале — не очень существенно.

Зимой, по словам Дениса Иванова, проблем с самой трассой меньше из-за накатанности дорог. Но зато велик риск поломки грузовиков из-за мороза. В условиях сибирской зимы это очень драматичный сюжет — абсолютно во вкусе душераздирающей народной песни «Степь да степь кругом».

Кадровой текучки в новосибирской логистике на менеджерском уровне практически нет. По словам Дениса Иванова, «списочная» составляющая его работы сейчас самая простая: в Новосибирске сегодня более 500 транспортных компаний.

— Таковы данные 2GIS, — поясняет Иванов. — Буквально один в один как в Петербурге. Такой же уровень обилия. Но главное тут — уже не широта выбора, а его точность. Для моей товарной темы именно это принципиально.

Фото: pixabay.com, автор- fancycrave1