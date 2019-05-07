 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

На территории региона требуется зарегистрировать почти 12 тысяч объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры

Завершить объявления конкурсов по неэффективным предприятиям, не попавшим под реорганизацию, планируется до 1 января 2020 года.
  • 07/05/2019, 16:53
На территории региона требуется зарегистрировать почти 12 тысяч объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры

На территории Новосибирской области осуществляется регистрация прав государственной и (или) муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работа по утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории Новосибирской области завершена.

По итогам 1 квартала 2019 года процент зарегистрированных объектов к общему количеству объектов, подлежащих регистрации в Новосибирской области, составил – 57,87 %, без учета бесхозяйных объектов, составляет – 59,67%.

По состоянию на 01.04.2019 на территории Новосибирской области требуется зарегистрировать 11 988 объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры.

Отмечается, что Баганский, Искитимский, Колыванский, Куйбышевский, Тогучинский, Усть-Таркский, Чистоозерный муниципальные районы завершили передачу полномочий в коммунальной сфере от сельских поселений на районный уровень.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области актуализировало информацию о графике передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства неэффективно управляемых муниципальных предприятий Новосибирской области. В него вошли 115 сельских поселений, на территории которых осуществляют свою деятельность неэффективные предприятия.

Конкурсы на право заключения концессионных соглашений на объекты ЖКХ предприятий, осуществляющих неэффективное управление, на сайте разместили 38 муниципальных образований по имуществу 38 предприятий.

Завершить объявления конкурсов по неэффективным предприятиям, не попавшим под реорганизацию, планируется до 1 января 2020 года.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk

Популярное с сайта

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

07/05/2019, 18:11
Предложение на них, напротив, упало на 11,9%.
Инвестпроект в Северном получил статус масштабного

Инвестпроект в Северном получил статус масштабного

07/05/2019, 17:09
В течение 2019 года на предприятии планируют наладить производство шпона и технологического древесного угля.
Чипсы здесь не ходят!

Чипсы здесь не ходят!

07/05/2019, 17:02
Томская IT-компания планирует привить школьным торговым автоматам диетологическую корректность.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

Новосибирцы готовы потратить на летнее семейное путешествие до 100 тысяч рублей

08/05/2019, 11:53

Сбербанк застраховал сельхозриски «Новосибирской птицефабрики» на сумму 315,3 млн рублей

08/05/2019, 10:33

С начала пожароопасного сезона в округе зарегистрирован 671 лесной пожар

08/05/2019, 09:59

В Новосибирске снова эвакуировали бизнес-центры и ТЦ

07/05/2019, 18:44

Проект AGRI-M поможет защититься от комаров

07/05/2019, 18:15

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

07/05/2019, 18:11

Инвестпроект в Северном получил статус масштабного

07/05/2019, 17:09

Чипсы здесь не ходят!

07/05/2019, 17:02

RAEX подтвердил рейтинг Новосибирску на уровне ruА-

07/05/2019, 15:56

Отопительный сезон в Новосибирске завершается с 10 мая

07/05/2019, 15:53

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска