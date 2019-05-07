На территории региона требуется зарегистрировать почти 12 тысяч объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры

На территории Новосибирской области осуществляется регистрация прав государственной и (или) муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работа по утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории Новосибирской области завершена.

По итогам 1 квартала 2019 года процент зарегистрированных объектов к общему количеству объектов, подлежащих регистрации в Новосибирской области, составил – 57,87 %, без учета бесхозяйных объектов, составляет – 59,67%.

По состоянию на 01.04.2019 на территории Новосибирской области требуется зарегистрировать 11 988 объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры.

Отмечается, что Баганский, Искитимский, Колыванский, Куйбышевский, Тогучинский, Усть-Таркский, Чистоозерный муниципальные районы завершили передачу полномочий в коммунальной сфере от сельских поселений на районный уровень.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области актуализировало информацию о графике передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства неэффективно управляемых муниципальных предприятий Новосибирской области. В него вошли 115 сельских поселений, на территории которых осуществляют свою деятельность неэффективные предприятия.

Конкурсы на право заключения концессионных соглашений на объекты ЖКХ предприятий, осуществляющих неэффективное управление, на сайте разместили 38 муниципальных образований по имуществу 38 предприятий.

Завершить объявления конкурсов по неэффективным предприятиям, не попавшим под реорганизацию, планируется до 1 января 2020 года.

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