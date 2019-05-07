Чипсы здесь не ходят!

Торговый автомат или вендор — новейшая школьная реалия, обожаемая детьми, но с подозрением встреченная диетологами и педиатрами. Взрослых настораживает избыточная сговорчивость торговых машин — их готовность одарить ребенка любой вредной вкусняшкой — только плати, малыш. Потому торговый аппарат — гость, которого многие родительские комитеты встречают в школах как троянского коня. Опасная, мол, штука, нам ее не надо. Избавить вендоры от такой репутации решили томичи-айтишники: система, разработанная томской компанией «Юнотекс» (UNOTEX), позволяет сделать школьные торговые автоматы диетически корректными. Со своей разработкой компания принимала участие в конкурсе инновационных проектов в рамках Open Innovations Startup Tour, который прошел в Новосибирске в конце апреля.

Первыми такую прокачку пройдут вендоры томских и кузбасских школ, потом на очереди самый плотный из региональных рынков — новосибирский. Примечательно и то, что сам вендор как сибирская реалия — заслуга именно томичей: именно томские компании в начале 2000-х начинали внедрение этого формата в сибирских городах. И вот теперь томичи прививают этой технике «педагогическую проницательность».

Это, разумеется, шутка — ни о каком машинном разуме речи пока не идет.

Система — это связка «харда» и мобильного «софта», где «хард» — торговый автомат в конкретной школе, а «софт» — мобильное приложение на смартфоне родителей и дочернее приложение в смартфоне школьника. В дочернее приложение нельзя войти с управляющими манипуляциями — оно только для контакта с торговым автоматом, все управление процессом — на родительском смартфоне. Сформировать заказ можно с любым временным люфтом — хоть с утра, перед началом учебного дня, хоть загодя, на целый месяц вперед. Система уже помнит всю эту предоплаченную корзину, и ребенку остается только получить продукт по QR-коду или пин-коду.

По словам Виталия Покровского, коммерческого директора компании «Юнотекс» (UNOTEX), «поумневший» вендор, ставший союзником родителей, это не полная замена школьной столовой, но ее подспорье.

— Основная проблема питания в школах вот в чем: есть только около пяти минут, чтобы накормить ученика. Это, так сказать, усредненный хронометраж для перемены. Типовая городская школа — это примерно 1200 детей, две перемены по десять минут, две перемены по двадцать минут. На обслуживание каждого ребенка из этих неполных полутора тысяч, таким образом, приходится по пять секунд. Обычная контактная столовая такой темп выдерживать не может. К тому же во неурочное время, когда работают факультативы и кружки, многие школьные столовые уже закрываются, и торговый автомат — единственное решение, — рассуждает Покровский. — Наша разработка — это безналичная система, привязанная к банковской карте родителей. С ежедневным лимитом покупки, с закрытием заведомо неполезных товарных позиций. Ведь вендоры потому долго и не приживались в школах, что у поставщиков был механический и унифицированный подход к их ассортиментному наполнению. Аппараты заправлялись так называемым «трэш-фудом» — соблазнительными для детей, но вредными лакомствами. А поскольку пищевое поведение детей в принципе не критическое, выбор в пользу чипсов и избыточно сладких лакомств был предопределен. Поскольку управляющей стороной нашей системы является родитель, он может просто внести «трэш-фуд» в список умолчания. И ребенок в своем приложении их попросту не увидит в поле выбора. Например, в меню горячих напитков будут чаи и какао, но не будет кофе, поскольку кофе — напиток неоднозначный в детском меню.

В общем, чипсы, шоколадные батончики, жвачки и другие сомнительные «нямки» в этой системе становятся блок-позициями, зато доступ к сокам и молочным продуктам будет максимальным.

— Сейчас мы входим в национальную программу «Школьное молоко», — подчеркнул Виталий Покровский. — Согласно ей, каждый школьник ежедневно должен получать по 200 мл молока — это возвращение с советскому нормативу детской диетологии. Стандартные торговые автоматы позволяют продавать и йогурты, и другую молочную продукцию, поскольку поддерживают нужную для их сохранности температуру. Наполнение вендоров, задействованных в проекте, вообще очень выверено. Это йогурты, фруктовые батончики, минеральная вода, соки. И никакого «трэш-фуда».

Компания уже получила поддержку от городской администрации Томска, от Томской ассоциации пищевиков, есть договоренности с операторами торговых автоматов на тему товарного покрытия — именно адекватного товарного покрытия, по нормам здорового питания. Разработчики считают, что донесли нюансы при работе со школами до вендорных операторов.

К слову, это не первый социальный проект в портфолио UNOTEX.

— В Томском государственном университете мы внедрили для турникетов систему двухфакторной идентификации — кампусная карта и распознавание лица, — вспоминает Виталий Покровский. — Если человек выполнял норматив проходов «лицо+карта», он по итогам периода мог получить пять бесплатных чашек кофе в нашем торговом автомате — такая вот система мотивации посещаемости. Есть планы на другие типы учебных заведений, на фитнес-центры. Например, есть разработка для фитнес-центров с компонентом «бизнес-логика»: тот, кто покупает в вендоре диетически выверенные, здоровые продукты, по итогам периода получает бонус — бесплатную бутылку воды, мюсли-батончик. В общем, какой-нибудь мотивирующий презент. Система тем хороша, что позволяет выстраивать учетно-мотивирующие схемы для каждого пользователя.

По оценкам Виталия Покровского, оборудование одной школы стоит около миллиона рублей. На школу типового проекта и комплектации нужно два автомата. Для более крупных школ комплекс автоматов может быть больше — вписать в приложение можно любое количество таких машин. Программа для родителей бесплатная. Цикл выбора, покупки и оплаты вынесен в мобильное приложение и потому автономен. Собственно контактным процессом становится выдача продукта.

— В мае система будет внедрена в пяти школах Томска, а с сентября, с нового учебного года начнется ее максимальная разверстка, — резюмировал Виталий Покровский. — Подтвержден интерес от школ Томска и Кузбасса. И, конечно же, большие надежды мы возлагаем на Новосибирск — город, где число школ идет на третью сотню. Это очень желанный для нас рынок.

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