На торговой платформе OR GROUP продажи носков бьют рекорды

В 1-м квартале 2021 года на торговой платформе Westfalika, которой управляет OR GROUP, сопоставимые (like-for-like) продажи носочной продукции увеличились на 24%.

— В последние три года мы наблюдаем увеличение сопоставимых продаж носочных изделий в среднем на 20-30%. Высокий спрос связан с тем, что классический стиль уже не так популярен, как раньше, и для повседневной жизни все больше людей выбирают casual стиль и носят джинсы, под которые приобретают носки, — рассказывает Ольга Данилова, руководитель отдела сопутствующих товаров OR GROUP.

OR GROUP также наблюдает повышенный спрос на спортивную одежду, которая появилась на маркетплейсе Westfalika в прошлом году, что связано с трендом на здоровый образ жизни. Компания будет дальше расширять ассортимент с учетом предпочтений покупателей и вводить востребованные категории товаров, подключая к проекту маркетплейса новых поставщиков.