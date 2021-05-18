«АльфаСтрахование» назвала самые аварийные автодороги Новосибирска

Исследование, проведённое аналитиками страховой компании «АльфаСтрахование», позволило определить наиболее аварийные дороги Новосибирска.

— Наибольшее число аварий в 2020 году зафиксировано на улице Большевистской (16,60%). Это одна из самых важных и загруженных транспортных магистралей Новосибирска. Участок в районе метро «Речной вокзал» является крупным транспортно-пересадочным узлом, где сосредоточены остановки наземного транспорта, входы на станции Новосибирского метрополитена, а также три крупные железнодорожные станции. В общий поток машин на Большевистской улице вливаются транспортные потоки из близлежащих густонаселенных жилых кварталов. Протяженность заторов в часы пик достигает 7 км. Все это ведет к неизбежному росту количества крупных и мелких ДТП, — прокомментировали в пресс-службе компании.