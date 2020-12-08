На завершение строительства семи долгостроев выделено 1,3 млрд рублей

За январь – ноябрь 2020 года по оперативным данным введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья – это 122,6% к аналогичному периоду 2019 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Плановый ввод жилья в Новосибирской области на 2020 год установлен в объеме более 1,6 млн кв. м, уже сдано – более 1,5 млн кв. м. Традиционно к концу года идет активный процесс сдачи жилых домов, поэтому у нас нет сомнений, что установленные показатели будут выполнены в полном объеме. Кроме того, готовятся к вводу в эксплуатацию новые объекты социальной инфраструктуры. В этом году в регионе беспрецедентно большое количество таких объектов – 69 – это 5 школ, 19 детских садов, 3 спорткомплекса, 3 дома культуры и 39 объектов здравоохранения, из них 62 объекта возводятся в рамках национальных проектов, — отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

На особом контроле регионального минстроя – вопросы достройки проблемных объектов. Как подчеркнул замминистра Алексей Колмаков, все проблемные объекты региона могут быть завершены благодаря индивидуально разработанным для каждого объекта мерам поддержки. Два долгостроя Новосибирска уже введены в эксплуатацию в 2020 году – дома по ул. Пролетарской, и на пр. Дзержинского.

— В регионе действует ряд мер для завершения строительства проблемных объектов. Так, с 2015 по 2020 годы из областного бюджета Новосибирской области и бюджета города Новосибирска жилищно-строительным кооперативам, осуществляющим завершение строительства проблемных многоквартирных домов, выделено субсидий на оплату договоров технологического присоединения проблемных объектов к инженерным сетям, благоустройство их придомовых территорий и установку лифтового оборудования на сумму 629,4 млн рублей. Реализуется 19 масштабных инвестиционных проектов, что позволит ликвидировать дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,1 млрд рублей. Кроме того, запущен механизм ППК «Фонд», благодаря которому Новосибирской области выделяется субсидия – более 1 млрд рублей – на достройку проблемных объектов. Вместе со средствами областного бюджета на достройку проблемных объектов региона будет направлено 1 млрд 316 млн рублей. Это позволит завершить строительство семи долгостроев региона. В следующем году эта работа также будет продолжена, – резюмировал Иван Шмидт.

Министр подчеркнул, что продолжается реформа строительной отрасли – переход на работу по эскроу-счетам. Более 50% строящихся в регионе домов строится путем размещения привлекаемых денежных средств на счетах эскроу в уполномоченных банках. По данным Сибирского ГУ Банка России в регионе зарегистрировано 6 797 договоров долевого участия в строительстве, по которым открыты счета эскроу.

Кроме того, в регионе успешно реализуется программа льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках, оператором которой выступает АО «Дом. РФ». По состоянию на 3 декабря 2020 года жителям Новосибирской области выдано 8 674 кредитов на сумму 21,2 млрд рублей.

Всего же по данным Центрального Банка Российской Федерации в Новосибирской области за 10 месяцев 2020 года выдано 34 048 ипотечных кредитов на общую сумму порядка 77,7 млрд рублей при средневзвешенной ставке по жилищным кредитам 7,87%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 33,1%, объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 47,9%.

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