Должникам по транспортному налогу простили пеню

Должники по имущественному аналогу, задолженность которых была списана или впоследствии погашена теперь освобождаются от уплаты пени. Такое решение приняла рабочая группа в составе представителей депкорпуса заксобрания, специалистов профильных подразделений правительства и ФНС по Новосибирской области. Данные изменения областного законодательства, которые предстоит принять в первом чтении сегодня в рамках заседания комитета по транспортной, промышленной и информационной политике депутатам представил министр финансов области Виталий Голубенко.

— Согласно изменениям федерального законодательства, была списана задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года, — сообщает министр. — Так как с 2015 года до момента принятия решения прошло практически три года, некоторые граждане основной долг по транспортному налогу погасили, из-за чего попали в ситуацию правовой неурегулированности. Чтобы в нашем регионе была социальная налоговая справедливость, мы предусматриваем возможность признания пени невзыскиваемой.

Ещё одна из причин разработки законопроекта, по словам министра, связана с фактической невозможностью взыскать пеню в размере менее ста рублей в отношении отдельно взятого гражданина. Люди неохотно её оплачивают, поскольку банковская комиссия обходится значительно дороже.

В целом сумма, списываемой пени, по оценке регионального минфина, составляет 21,5 млн. руб. (0,01% бюджета Новосибирской области).

— Эта сумма рассыпана «бисером» на всех владельцев транспортных средств, — говорит Виталий Голубенко.

В поддержку законопроекта в рамках заседания комитета также высказались глава регионального минтранса Анатолий Костылевский и начальник УФНС по Новосибирской области Алексей Логостаев.

По информации УФНС по Новосибирской области, суммы имущественных налогов в 2020 году составили более 3,9 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом, сумма выросла почти на 5%. В исчисленных налогах 59% или 2,3 млрд приходятся на транспортный налог, 27% или 1,07 млрд — на имущественный и 14% или 532 млн — на земельный налоги.

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