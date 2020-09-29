25 сентября начал работу акселерационный онлайн-марафон Академпарка — программа по отбору и развитию инновационных проектов, сообщили в пресс-службе Академпарка.

94 начинающих предпринимателей с проектами в области IT, приборостроения, биотехнологий и медицины прошли первые тренинги А:СТАРТ. Вводный бизнес-интенсив был посвящен развитию ключевых навыков инновационного предпринимателя: анализ рынка и формирование ценностного предложения, customer development и командообразование. Кроме того, для участников с наукоемкими проектами прошли лекции по поиску технической информации и защите интеллектуальной собственности.

В пресс-службе рассказали, что инноваторы пройдут двадцатидневный курс с групповыми тренингами по финансовому и бизнес-моделированию, маркетингу и продажам, развитию коммуникативных навыков и упаковке проектов. Также в программу включены индивидуальные консультации и mastermind-сессии, где участники с менторами будут разбирать свои кейсы и искать новые решения для развития своих проектов. Все занятия будут проходить в вечернее время.

— Перед тем, как мы перейдем к онлайн-марафону по упаковке проекта, 8 октября пройдет промежуточная экспертиза, которая отсеет проекты, не показавшие трекшена. Поэтому уже сейчас участникам нужно приложить максимум усилий, чтобы достигнуть первых результатов и доказать, что команда готова бороться за свой проект, — отметил руководитель бизнес-инкубатора Академпарка, программный директор А:СТАРТ Алексей Голубев.

Фото предоставлено пресс-службой Академпарка