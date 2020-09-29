Квартиры в центре Новосибирска: как оценить выгодность инвестиций

Центральные локации традиционно более выгодны для покупки квартир с целью инвестирования. Качественные квартиры в этом районе всегда востребованы. При этом свободной земли в центре Новосибирска нет, поэтому появление новых жилых комплексов, отвечающих современным требованиям комфорта, случается очень редко.

— Земля — это ресурс, и ресурс конечный, — отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — В общей стоимости дома она достигает до 20%, и чем выгоднее расположен участок, тем дороже он стоит.

Недвижимость в центре дороже, зато она более ликвидна: такую квартиру легко сдать, объект постоянно растет в цене.

В Центральном районе Новосибирска стоимость квадратного метра на 20-35% выше средней по городу. При этом темпы роста жилья несравнимы: если в целом по Новосибирску, по данным Авито.Недвижимость, квартиры на вторичном рынке дорожали в пределах 2%, то в Центральном районе этот показатель достигает 12-23% в сегменте однокомнатных квартир и студий.

По данным аналитиков портала N1.RU, за два года сильнее всего на рынке новостроек Центрального района прибавил в цене квадратный метр в четырехкомнатных квартирах (24,9%), на втором месте — трехкомнатные (19,9%), на третьем — однокомнатные (19,1%). При этом на вторичном рынке быстрее всего дорожают однокомнатные (16,7%) квартиры. Тренд на удорожание самых больших и самых маленьких квартир подтверждается аналитическими данными по росту стоимости квартир в зависимости от их площади.

Сергей Николаев объясняет этот тренд несколькими причинами:

— Во-первых, был период, когда больших квартир строили мало. И часть предложений на рынке — это два объекта, сведенные в один. Во-вторых, многие деловые люди оценили прелесть большой квартиры на самоизоляции, когда можно спокойно работать в своем кабинете, не испытывая проблем от шумящих детей или работающего рядом телевизора.

В Центральном районе статус новостроек имеют около двадцати объектов и жилых комплексов, часть из этих домов на самом деле новостройками не является: дома были сданы несколько лет назад, но в них активно продаются квартиры и от застройщика, и от инвесторов. В стадии строительства находятся пять комплексов.

— Для инвестора важен факт, что первичку в ипотеку можно взять под 6% годовых, а вторичка — это 9%, как минимум, — говорит Сергей Николаев. — При такой разнице в ставке в ежемесячном платеже это выливается в 18% рост сумм.

Инвестиции в жилье в центре

Квартиры как инвестиции в центре Новосибирска традиционно приобретают с двумя основными целями. Первая — продать инвестиционную квартиру в момент сдачи дома или сдавать ее. Вложение средств, с этой точки зрения, в недвижимость Центрального района — выгодный и беспроигрышный вариант: сейчас рост цен на квартиры в этой локации более чем в 2 раза превышает ставки по депозитам.

Кроме роста цены за объект, который, по статистике, за год составляет 15-20%, в Центральном районе стабильно растет и цена аренды. По данным Авито, затраты на аренду квартиры в центре на 20% выше среднего по городу, по данным N1.RU, за два года аренда однокомнатной квартиры в центре подорожала на 15%.

По мнению Оксаны Орловой, генерального директора АН «Мост», для инвестиций сохраняется популярность качественных полноценных однокомнатных квартир в центре, они востребованы под арендный бизнес.

— Студии маленькой площади сейчас стали котироваться ниже, — говорит Орлова.

— По нашим данным, покупатели чаще предпочитают инвестировать в однокомнатные и двухкомнатные квартиры, — отмечает руководитель отдела новостроек «Жилфонда» Григорий Якобсон. — В Центральном районе все квартиры идут под сдачу достаточно хорошо. Этот район отличается тем, что здесь востребована и недвижимость большого формата.

Два «Расцветая» в центре

Одна из самых интересных новинок на рынке недвижимости — два проекта ГК «Расцветай». Оба дома расположены в очень привлекательной локации: первый — на улице Семьи Шамшиных, рядом с ТЦ «Москва», второй — на Ядринцевской, стабильно входящей в тройку самых престижных улиц с дорогими квартирами Новосибирска. Оба дома имеют великолепную транспортную доступность, пятиминутную близость к метро и обеспеченность социальной инфраструктурой: рядом детские сады, престижные школы и гимназии, Центральный парк.

Первый дом— «Расцветай на Шамшиных» — более демократичный. Однокомнатную квартиру можно купить по цене от 4,35 млн рублей. Проекты этого застройщика отличает стабильно высокое качество строительства, использование качественных стройматериалов и инженерии, благоустройство прилегающей территории и достойная отделка экстерьера дома и его общественных помещений. Интересная особенность проекта — нестандартные планировки квартир, благодаря чему практически в каждой квартире есть зоны для гардеробной, обилие света и просторные жилые зоны.

В отделе продаж застройщика рассказали: покупатели ценят, что в доме на Шамшиных всего 146 квартир против 300 в домах других застройщиков. Ценное преимущество — достойная обеспеченность дома парковочными местами, 1:2.

— В доме разумная для центра квартирография, — комментирует представитель компании. — С одной стороны, много однокомнатных квартир, но все они довольно просторные, больше похожи на двушки-студии. С другой — нет квартир огромной площади, дорогих в содержании и менее ликвидных. Так, трехкомнатные квартиры имеют площадь по 82 кв.м.

В новостройке «Расцветай на Шамшиных», кроме обычных квартир, будут доступны квартиры с террасами. Учтены все детали для комфортного проживания: точка wi-fi во дворе, при въезде в парковку работает система распознавания автомобильных номеров, видеонаблюдение во дворе и в лифтах, система телеметрии для автоматической передачи показаний приборов учета квартир, многоступенчатая система грязезащиты, розетки на лоджиях. При строительстве ГК «Расцветай» применяет исключительно качественные материалы и технологии: монолит с кирпичным заполнением, наружные и внутренние кирпичные стены, фасад из высококлассного облицовочного кирпича, современные инженерные решения. Квартиры сдаются с качественной чистовой самоотделкой.

Второй проект — «Расцветай на Ядринцевской» — дом класса «бизнес-лайт». Здесь анонсирован клубный этаж с квартирами свободной планировки и высотой потолка до 3,6 м. При этом в доме можно купить квартиру комфортной площади в 89 кв.м.

«Расцветай на Ядринцевской» — единственный строящийся многоэтажный дом в радиусе 800 м от площади Ленина. Дом будет оснащен интеллектуальными опциями для безопасности и комфорта: wi-fi во дворе и холле первого этажа, предусмотрены видеодомофоны с возможностью управления через приложение на смартфоне, современная система открывания с помощью ключ-карты, «умные» счетчики, бесшумные скоростные лифты, сейфы для хранения ключей от автомобилей для «семейных» машиномест.

Изюминка проекта «Расцветай на Ядринцевской» — места общего пользования на первом этаже, выполненные по авторскому дизайн-проекту. Общие пространства, по задумке застройщика, — это не просто элемент дома, это часть жилой среды, комфортной и статусной. Лобби первого этажа разделено на функциональные зоны, где можно отдыхать, принимать гостей, работать и проводить деловые встречи и переговоры. Все продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверями, сквозь которые видно происходящее во входной зоне и во дворе, оформление этажей выдержано в неоклассическом стиле в теплых оттенках. Для создания современного пространства мест общего пользования используются качественные дорогие материалы, как при отделке респектабельных отелей. К примеру, на всех этажах дома «Расцветай на Ядринцевской» применен широкоформатный керамогранит производства Испании.

— Безусловная привлекательность этих проектов заключается в их месторасположении и интересных планировочных решениях, — комментирует перспективу объектов Григорий Якобсон. — «Расцветай» — надежный застройщик. Чтобы убедиться в этом, достаточно оценить список реализованных проектов. Строят быстро, строят качественно. Нет сомнений, что новые дома будут возведены в срок.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Шамшиных». Проектная декларация на сайте гкрасцветай.рф.