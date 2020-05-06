Начальником Новосибирской таможни назначен Сергей Авдеев

С 6 мая 2020 года на должность начальника Новосибирской таможни назначен Сергей Авдеев, сообщили в пресс-службе таможни. Предыдущий начальник Валерий Гуков переведен на должность начальника Карельской таможни.

Сергей Авдеев родился 11 июля 1969 года в городе Новосибирске. Окончил Московский государственный технический университет им. Баумана по специальности конструирование и технология радиоэлектронных средств, Сибирскую академию государственной службы по специальности финансы и кредит.

Службу в таможенных органах начал в сентябре 1993 года в Новосибирской таможне с должности инспектора отдела технических средств таможенного контроля и связи. За время работы в таможне был заместителем начальника Новосибирского таможенного поста, начальником Калининского таможенного поста и более шести лет являлся первым заместителем начальника Новосибирской таможни по таможенному контролю.

С 2015 года руководил Хакасской таможней, а с 6 мая 2020 года полковник таможенной службы Сергей Авдеев назначен на должность начальника Новосибирской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни