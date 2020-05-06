В первом квартале оборот рынка общепита региона составил 8,83 млрд рублей

По предварительным данным за январь – март 2020 г. оборот рынка общественного питания составил 8,83 млрд. руб., что составляет 110% по отношению к соответствующему периоду 2019 года, сообщили в консалтинговом агентстве R- аналитика.

— Несмотря на рост показателей за квартал внутриквартальная динамика по месяцам демонстрировала снижение. Так, объем оборота февраля по отношению к январю составил 99,5%, марта к февралю — 90,4%. В 2019 году отношение март/февраль составляло 120%, — констатируют эксперты агентства.

Отмечается, что в демографии предприятий общественного питания коэффициент прироста составил – (минус) 1.

Средние цены на продукцию общественного питания с начала года не изменились.

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