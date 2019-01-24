Над премьерами в Новосибирском театре кукол работают режиссеры из Санкт-Петербурга

Сразу три премьерных спектакля необычных форматов покажут жителям и гостям Новосибирска в конце января. Две постановки готовятся в рамках театрального семейного проекта «Детки и предки», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Проект «Детки и предки», организаторами которого является Центр «Культурный город», объединяет усилия режиссеров, художников и артистов театров Новосибирска. Замысел авторов — с помощью театрального языка рассказать о проблемах воспитания, коммуникации, взросления, популяризировать детскую литературу. Проект поддержан Фондом президентских грантов и министерством культуры Новосибирской области и проводится в рамках Года театра в России.

— Это инновационный театральный проект для Новосибирской области, в нем сочетаются самые разные форматы, и, как показали первые результаты, заявленные темы оказались востребованными для зрителей, — отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. Премьера первого спектакля состоялась в ноябре 2018 года.

26 января пройдет показ теневого спектакля «По дороге за луной» в постановке Анны Бессчастновой, она же и автор пьесы.

— Спектакль рассказывает не только о сказочном путешествии, но и о приобретенных друзьях, потерях и взрослении, — отмечает режиссер.

В сотрудничестве с художником-постановщиком Ольгой Павлушиной Анна Бессчастнова работает и над гоголевской «Шинелью». Произведение из курса школьной программы они хотят сделать более интересным и привлекательным для юных зрителей.

30 января состоятся два бесплатных показа спектакля «Бабушка на яблоне» по повести М. Лобе, где режиссером выступает также режиссер из Санкт-Петербурга Вера Каратаева, художник-постановщик – Александра Павлова. Пространство сцены займут не только артисты, но и зрители, что создаст особую камерную атмосферу постановке.

Отмечается, что все спектакли проекта, созданные усилиями творческих коллективов новосибирских театров, в частности, Новосибирского театра кукол, «Глобуса», «Первого театра» и драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, будут показаны до июня 2019 года.

Фото: пресс-служба министерства культуры Новосибирской области