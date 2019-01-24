Пассажиров такси защитят страховками

Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) подготовил предложения по защите пассажиров такси ко второму чтению законопроекта о госрегулировании сферы. Предполагается, что водители будут выпускаться на линию только при отсутствии у них переработок, а также при наличии полиса ОСАГО категории такси и действующего договора страхования ответственности перевозчика. Контролировать соблюдение этих требований, согласно предложениям, должны будут агрегаторы такси, сообщили в пресс-службе НССО.

Законопроект о государственном регулировании такси был принят в первом чтении в декабре. Документ вводит такси в систему обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков.

Президент НССО Игорь Юргенс считает, что законопроект в существующей редакции не в полной мере корректируют действующую систему государственного регулирования рынка легкового такси. Страховщиков, как конечных плательщиков по авариям, беспокоит безопасность этого вида деятельности.

Чтобы повысить безопасность пассажиров такси, НССО предлагает установить дополнительные требования к водителям легкового такси: наличие водительского удостоверения образца, установленного на территории РФ и трехлетнего стажа по этому удостоверению; периодичность прохождения медосмотра; отсутствие медицинских противопоказаний, список которых также должен быть установлен законом о госрегулировании такси; наличие «электронного» путевого листа ограниченного периода действия; отсутствие непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления /административные правонарушения, повлекшие причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

Предполагается также изменить порядок работы агрегаторов. Они не должны устанавливать провозную плату, а могут лишь взимать фиксированную плату за подачу такси, которая не может быть привязана к стоимости поездки. Кроме того, они должны будут блокировать переработки водителей. Во избежание ситуаций, когда один водитель подключен к нескольким службам заказа такси, все агрегаторы должны быть подключены к единой системе, в которой аккумулируются сведения обо всех водителях и времени их работы.

НССО предлагает создать два федеральных реестра — реестр разрешений (содержащий данные о выданных разрешениях на деятельность перевозчика в качестве такси) и реестр водителей (содержащий данные о водителях, которые имеют право работать водителями такси). Доступ к ним должны иметь страховые организации и иные субъекты, указанные в законе о госрегулировании такси.

При ежедневном подключении водителя к службе заказа такси, последняя должна проверять зарегистрированы ли водитель и его автомобиль в соответствующих реестрах, есть ли у водителя действующий «электронный» путевой лист, договор ОСАГО с признаком такси и застрахована ли ответственность перевозчика, а также нет ли у водителя переработок. В случае несоблюдения агрегатором этих требований на него должен накладываться штраф.

Кроме того, в законе необходимо предусмотреть гарантии защиты водителей и собственников транспортных средств от неадекватного поведения пассажиров, а также возможность ведения фото-видео фиксации в салоне, полагает НССО.

— Данные предложения должны существенно улучшить ситуацию с защищенностью пассажиров такси. Ведь сейчас за их безопасность, фактически, никто не отвечает: агрегатор говорит, что он оказывает только информационные услуги, а владелец машины зачастую оказывается не застрахован и далеко не всегда с него можно хоть что-то получить, — говорит президент НССО Игорь Юргенс.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru