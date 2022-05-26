Надежность и красота в ткани «Оксфорд 300d»

Впервые созданная в Шотландии в конце 19 века, эта универсальная ткань отличается своей прочностью. Изначально она была полностью хлопчатобумажная, а в 20 веке стали добавлять в состав нейлон и полиэстэр. Ткань Оксфорд стала популярна по всему миру достаточно быстро после своего появления именно благодаря своим свойствам. Используется не только для создания разного рода одежды, но и обмундирования, палаток, спецодежды, тентов и чехлов. Созданные при помощи ткани Оксфорд 300d изделия надолго сохраняют внешний вид первозданным, держат свою форму и не теряют свойств. Надежность, прочность и долговечность — главные качества ткани Оксфорд.

Основные отличия ткани — это способ, которым переплетены нити, а не состав ткани (он может быть различным). Нити переплетены группами определенным образом, с помощью чего достигается особенная плотность материала. Такая шахматная текстура плетения создает не только отличительные квадратики, но и особенный блеск ткани. В зависимости от нитей, используемых в составе ткани, различают несколько видов.

Виды ткани Оксфорд:

Хлопок. Хороший вариант для легкой одежды: брюк, юбок, шортов. Легкие и приятные на ощупь, они хорошо отстирываются, а кожа дышит. Но у этой ткани легко выгорают краски и вещи из нее быстро изнашиваются. Поэтому данный вид ткани не получил широкого распространения.

Нейлон. Очень прочный материал, но боится солнечных прямых лучей и высоких температур. Легко воспламеняется. Используется для создания костюмов и спецодежды поскольку не боится химических реагентов или механических повреждений.

Полиэстэр. Прочный материал, устойчивый к солнечным лучам. Хорошо подходит для создания различных комбинезонов и палаток. Менее прочный, чем нейлон, но более прочный чем хлопок, этот материал хорошо держит фактуру, не мнется.

В зависимости от того, для чего предназначена ткань, будет подбираться и состав ткани Оксфорд. Эта ткань используется для пошива рубашек, создания аксессуаров или верхней одежды. Также различают и методы плетения. Например, так называемый королевский Оксфорд в котором используются сверхтонкие нити. Квадратики получаются более мелкими, а ткань гладкой и шелковистой. Из такого материала изготавливают элитные сорочки и элегантные платья, приятные на ощупь и легкие.

По плотности делят ткань Оксфорд на несколько разновидностей, в зависимости от количества дэн. Плотность может быть разной из широкого диапазона от 150 до 1800 дэн. В зависимости от плотности ткани, предназначается она для создания различных изделий от одежды до спецкостюмов высокой стойкости. Окcфорд 300d обычно используется для создания спецодежды, чехлов, ремней и палаток. Туристы по достоинству оценили свойства этой ткани, не теряющей своих свойств со временем, не боящейся воздействия температуры и солнечных лучей. Материал не промокает, обеспечивая надежную защиту всему снаряжению, что делает его идеальным вариантом для производства не только одежды, но и снаряжения и обмундирования.