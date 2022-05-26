Надежность и красота в ткани «Оксфорд 300d»

Впервые созданная в Шотландии в конце 19 века, эта универсальная ткань отличается своей прочностью. Изначально она была полностью хлопчатобумажная, а в 20 веке стали добавлять в состав нейлон и полиэстэр. Ткань Оксфорд стала популярна по всему миру достаточно быстро после своего появления именно благодаря своим свойствам. Используется не только для создания разного рода одежды, но и обмундирования, палаток, спецодежды, тентов и чехлов. Созданные при помощи ткани Оксфорд 300d изделия надолго сохраняют внешний вид первозданным, держат свою форму и не теряют свойств. Надежность, прочность и долговечность — главные качества ткани Оксфорд.
Основные отличия ткани — это способ, которым переплетены нити, а не состав ткани (он может быть различным). Нити переплетены группами определенным образом, с помощью чего достигается особенная плотность материала. Такая шахматная текстура плетения создает не только отличительные квадратики, но и особенный блеск ткани. В зависимости от нитей, используемых в составе ткани, различают несколько видов.
Виды ткани Оксфорд:
В зависимости от того, для чего предназначена ткань, будет подбираться и состав ткани Оксфорд. Эта ткань используется для пошива рубашек, создания аксессуаров или верхней одежды. Также различают и методы плетения. Например, так называемый королевский Оксфорд в котором используются сверхтонкие нити. Квадратики получаются более мелкими, а ткань гладкой и шелковистой. Из такого материала изготавливают элитные сорочки и элегантные платья, приятные на ощупь и легкие.
По плотности делят ткань Оксфорд на несколько разновидностей, в зависимости от количества дэн. Плотность может быть разной из широкого диапазона от 150 до 1800 дэн. В зависимости от плотности ткани, предназначается она для создания различных изделий от одежды до спецкостюмов высокой стойкости. Окcфорд 300d обычно используется для создания спецодежды, чехлов, ремней и палаток. Туристы по достоинству оценили свойства этой ткани, не теряющей своих свойств со временем, не боящейся воздействия температуры и солнечных лучей. Материал не промокает, обеспечивая надежную защиту всему снаряжению, что делает его идеальным вариантом для производства не только одежды, но и снаряжения и обмундирования.
Фото с сайта Лотос
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги : Теги не заданы
Новости компаний
Комментировать