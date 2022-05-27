В Иркутской области шесть судебных приставов предстанут перед судом за мошенничество с премиями

В Иркутской области шесть судебных приставов предстанут перед судом за хищения, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карину Головачеву.

По версии следствия, в период с декабря 2019-го по сентябрь 2020 года два заместителя руководителя управления ФССП и четыре начальника отделов незаконно выплачивали завышенные премии подчинённым сотрудникам. После чего осуществляли сбор средств с последних и распоряжались деньгами по своему усмотрению. Всего ими было похищено более 1,1 млн рублей.

Всего предприимчивые россияне выписали себе премий на миллион 100 тысяч рублей. Фигуранты предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 («Мошенничество, совершённое в крупном размере с использованием служебного положения»).

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области.

Материалы дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.