Налоги на Почте

— Наши клиенты могут заплатить налоги сразу при получении уведомления в почтовом отделении. Также оплатить налог можно дома при очередном посещении почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом, — пояснила заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Наталья Жданова.

Оказание услуги занимает не более пары минут. Деньги в режиме реального времени поступают на счета налоговой службы, а плательщику выдается фискальный чек, подтверждающий оплату, поясняет пресс-служба компании.

Информацию об адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на официальном сайте Почты России pochta.ru или через мобильное приложение. Там же можно предварительно записаться в отделение почтовой связи. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита. Записаться на обслуживание заранее можно в 62 отделения связи Новосибирска и в 30 отделений области.

Фото предоставлено Почтой России