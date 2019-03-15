Налоговики назвали основные тренды 2018 года

Как отметил на расширенном заседании коллегии УФНС России по Новосибирской области руководитель управления Алексей Легостаев, рост объема совокупных поступлений доходов в консолидированный бюджет РФ на 13% – это наибольший темп с 2013 года. По его словам, существенное влияние на рост оказали не только экономика региона, изменение налогового законодательства, но и улучшение налогового администрирования. В целом в 2018 г. в бюджеты всех уровней налоговыми органами Новосибирской области мобилизовано 195 млрд руб.

— По количеству организаций, зарегистрированных на территории региона, Новосибирская область находится на 7 месте среди субъектов Российской Федерации и на 1 месте среди регионов СФО. Всего в регионе, по состоянию на 01.01.2019, в базе данных числится 111,5 тыс. действующих юридических лиц и 81,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, — уточнили в УФНС.

Алексей Легостаев отметил еще один из позитивных результатов года: впервые за несколько лет обеспечено исполнение местных бюджетов.

— В целом в местные бюджеты за 2018 год мобилизовано 25,2 млрд руб. с темпом более 108%. Более 73% местных доходов сформированы НДФЛ, поступления которого составили 18,6 млрд руб, — констатировал он.

Поступления по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2018 год в Новосибирской области составили 138 млрд руб., что на 11,2% больше, чем за 2017 год и на 0,6 процентных пункта выше темпа роста по России. Причем если в целом по РФ темп страховых взносов составил 110,6% и превысил темп роста заработной платы в 2018 году на 0,7 процентных пункта, то в Новосибирской области опережение составило 3,4 п.п.

Что касается контрольной работы, то, по словам руководителя регионального УФНС, в последние годы меняются принципы работы налоговых органов, снижена нагрузка на бизнес вследствие значительного сокращения количества выездных налоговых проверок, почти в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году Управление продолжило работу по максимально комфортному переходу налогоплательщиков сектора розничной торговли и общепита на новую систему ККТ. Второй этап реформы по переходу на онлайн-кассы завершен.

— На 1 января почти 20 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, преимущественно занятых в сфере торговли и общественного питания, зарегистрировали более 50 тысяч касс. Это почти в 2 раза превышает дореформенный парк. Пробито и учтено чеков более чем на 1 трлн рублей. Сейчас реализуется самый сложный этап реформы: до 1 июля 2019 года на новый порядок предстоит перевести налогоплательщиков мелкой торговли и сферы услуг, — отметил Алексей Легостаев.

Фото: Евгения Серёгина