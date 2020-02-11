Нарушители правил пользования снегоходами могут быть лишены права управления автомобилем

Региональной инспекцией государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по 31 марта проводится операция «Снегоход», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в настоящее время в Новосибирской области зарегистрировано почти 4,3 тысяч снегоходов. В ходе профилактической операции «Снегоход», которая проводится региональной инспекцией Гостехнадзора во взаимодействии с органами ГИБДД, региональными исполнительными органами государственной власти, общественными организациями, первоочередное внимание уделяется наличию у граждан государственной регистрации самоходных транспортных средств и документов, подтверждающих прохождение технического осмотра, а также удостоверения на право управления соответствующим видом техники.

Для управления снегоходом необходимо получить удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с открытой категорией «АI». Снегоходы подлежат ежегодному техническому осмотру. Несоблюдение этих правил влечет за собой административное наказание в виде предупреждения, административного штрафа и лишения права управления транспортным средством. В случае применения последнего вида наказания нарушитель лишается и права управления автомобилем

Как сообщил руководитель региональной инспекции Гостехнадзора Александр Соболевский, результаты проводимых инспекцией мероприятий и анализ имеющихся данных дают основание для вывода о том, что многие владельцы снегоходов не осознают всю степень опасности данной техники и нарушают требования, установленные для ее эксплуатации.

— Наибольшее распространение носит нарушение сроков прохождения технического осмотра снегоходов. Так, по данным инспекции, в 2019 году технический осмотр не прошли более 75% подлежащих такому осмотру снегоходов из общего числа зарегистрированных по Новосибирской области. Между тем, неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства угрожает не только безопасности дорожного движения, но и может привести к гибели людей, их инвалидности, причинению иного вреда здоровью и иным тяжким последствиям, — отметил Александр Соболевский.

В соответствии с законодательством владельцы снегоходов в течение 10 суток с момента приобретения техники обязаны зарегистрировать ее в органах Гостехнадзора по месту жительства владельца и получить государственные регистрационные знаки.

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