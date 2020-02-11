Почти четыре тысячи жителей региона зарегистрировались в качестве самозанятых

С начала года 3717 физических лиц и предпринимателей, работающих в одиночку, получили статус самозанятых в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Нововведение, которое реализуется в регионе с 2020 года, дает возможность применять налог на профессиональный доход, а также направлено на легализацию бизнеса.

— Ключевое преимущество налога для самозанятых – прозрачность в расчете и работе для предпринимателей. Мы уже видим интерес со стороны бизнес-сообщества, несмотря на то, что режим начал работу с наступлением нового года, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Как сообщил руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев, с начала этого года, по данным на 7 февраля, зарегистрировалось 3717 самозанятых.

— Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% (при расчетах с физлицами) или 6% (при расчетах с юрлицами и ИП), — подчеркнул он.

Отмечается, что новый налоговый режим позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. При отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей.

Официально закрепить за собой статус самозанятого можно без обращения в налоговую инспекцию. Для этого достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог», завести личный кабинет «Налог на профессиональный доход» на сайте ФНС России, на портале госуслуг или обратиться через уполномоченный банк. После этого можно загружать информацию о проданных товарах или оказанных услугах.

Система посчитает налог автоматически до 12 числа каждого следующего месяца на основе внесенной предпринимателем информации. Проверить начисления и уплатить их нужно не позднее 25-го числа в приложении «Мой налог», на сайте ФНС России или по квитанции.

Применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» могут физические лица (граждане России и других государств ЕАЭС), а также индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору, если сумма их дохода в год не превышает 2,4 млн рублей. Они должны реализовывать товары (работы, услуги, имущественные права) на территории любого из субъектов страны, включенного в эксперимент по внедрению налога.

С 1 января 2019 года новый специальный налоговый режим заработал в экспериментальном порядке в четырёх регионах России: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. По окончании года количество зарегистрированных самозанятых граждан приблизилось к 300 тысячам человек. Вид деятельности указали порядка 26%, наиболее популярны «перевозка пассажиров», «аренда квартир», «ремонт и строительство», «репетиторство». С 2020 года в эксперимент включены дополнительно 19 регионов, в том числе Новосибирская область.

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