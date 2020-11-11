Насколько целесообразно развивать детское проектное творчество?

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска предстоит оценить «жизнеспособность» муниципального автономного учреждения «Городской центр проектного творчества». Такое решение приняла постоянная комиссия горсовета Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения после обсуждения информации городской контрольно-палаты об итогах проверки работы учреждения в 2018-2019 годах. Как следует из доклада аудитора КСП Сергея Хатеева, в центре, основанном в 2008 году, еще в 2014 году занимались более 3 тысяч подростков. Общий объем финансирования учреждений, без учета средств от предпринимательской деятельности, составил более 15 млн рублей. Средняя численность сотрудников составляла 25 человек. Однако с 2018 года все показатели и по численности воспитанников, и по штатным единицам резко упали.

— Количество подростков, проходящих обучение в центре, сократилось более чем в 8 раз — с 2,9 тысячи человек до 300, объем финансирования— более чем в 3 раза,— приводит данные аудитор.— В 2018-2019 годах он составил более 5 млн рублей. Фактически прекратила существование лаборатория робототехники, где занимались 300 человек, ее финансовое обеспечение осуществлялось за счет бюджета. В 2019 году занятия по робототехнике возобновились на платной основе. Численность получателей услуги составляет 30 человек. В целом, произошло значительное свертывание образовательных процессов, объемов бюджетного финансирования и доходов от предпринимательской деятельности, по сравнению с предыдущими годами.

По информации и КСП, и мэрии, деятельность центра существенно «подкосила» обвалившаяся кровля в помещении по ул. 1905 года, где занимались воспитанники. В связи с этим проводить там занятия стало нельзя, а другого подходящего помещения у муниципалитета в лице курирующего центр департамента культуры, спорта и молодежной политики нет.

— Рекомендовать муниципальному автономному учреждению не допускать нарушений, указанных по итогам проверки КСП, — говорится в проекте постановления.— Обратиться в департамент культуры, спорта и молодежной политики с просьбой проанализировать эффективность работы для принятия решения о целесообразности дальнейшего функционирования.

Сокращение показателей «по всем фронтам» признает и руководство учреждения.

— Спад произошел потому, что у нас сократилось финансирование,— сообщает руководитель центра Надежда Андреева.— Это значит сокращение количества кадров, программ. У нас в штате были 34 человека, остались 14. Сокращение финансирования сильно ударило по нашему учреждению и нанесло необратимые последствия, отбросило нашу деятельность на 2-3 года назад.

О причинах сокращения финансирования Андреева не знает. При этом, по словам директора центра, его воспитанники, пусть не в прежних объемах, продолжают работать над своими новаторскими проектами. Один из них связан с изготовлением игрушек посредством лазерных технологий.

— Из последних наших достижений: мы разработали программу проведения кампуса молодежных инноваций, 100 детей участвуют в нашей программе, — рассказывает Андреева.— Учреждение на это программу привлекло 32 млн рублей. Считаю, что мы очень актуальны, и прошу обратить внимание на наши наработки.

По словам директора учреждения, уже прошли предварительные переговоры с начальником департамента промышленности, предпринимательства и инноваций Александром Люлько, который мог бы забрать центр под свою юрисдикцию. В то же время департамент культуры, спорта и молодежной политики пока окончательно распрощаться с центром не готов.

— Мы внимательно предложение изучим, те интересные наработки, которые есть у учреждения, не хотелось бы терять, — сообщают в департаменте.— Мы со стороны департамента оказываем поддержку, чтобы новые проекты получали финансирование из всех возможных источников.

Пока перспективы центра еще предстоит изучить структурам исполнительной власти. Однако депутаты, присутствовавшие на заседании комиссии, большей частью высказались в его защиту.

— Неправильно муниципалитету его терять,— считает депутат Светлана Каверзина (независимый депутат, коалиция «Новосибирск 2020»).— Там действительно обучают детей тому, чему не смогут обучить в школе— в первую очередь, креативному мышлению.

По мнению ее коллеги по депкорпусу Евгения Прохорова (ЛДПР), у центра есть перспективы для развития.

— Как понимаю, там было 3 тысячи детей и 15 млн, а сейчас 5 млн и 200 детей,— считает депутат.— Нужно рассмотреть вариант развития.

Городской центр проектного творчества был создан в 2008 году по инициативе мэрии нашего города в рамках «Программы развития наукоемкого производства и инноваций в промышленности Новосибирска». С 1 января 2016 года городской центр проектного творчества закреплен за департаментом культуры, спорта и молодежной политики.

Предметом исследовательской деятельности воспитанников центра является Город как место жизни и творчества современного человека.

Фото с сайта Городского центра проектного творчества