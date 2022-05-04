Насте Батяевой с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Настя борется за свое здоровье с самого рождения.

— Дочка перенесла семь операций на тазобедренных суставах и стопах, регулярно проходит курсы реабилитации, занимается гимнастикой дома, научилась сидеть с поддержкой, ползать, стоять в вертикализаторе. После нескольких курсов лечения в новосибирском центре Настя стала пересаживаться из инвалидной коляски на диван, в автомобиль. Раньше она совсем отчаивалась, но, когда увидела, что у нее стало получаться, поверила в себя, у нее появилось желание жить, — рассказывает мама Насти Ольга Батяева.

У девушки с детским церебральным параличом есть шанс научиться ходить.

— У Насти есть реабилитационный потенциал. Восстановительное лечение нужно продолжить. Основные цели – развитие равновесия, снижение мышечного тонуса ног, формирование опоры на руки и на ноги. Надеемся, что лечение поможет девочке встать на ноги и сделать первые самостоятельные шаги, — говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск)

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 192 659 рублей. Семья Вани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я ухаживаю за дочкой, муж уже на пенсии, подрабатывает, но этого едва хватает на жизнь. Прошу, помогите нам еще раз! — просит Ольга.

Помочь Насте можно по ссылке.