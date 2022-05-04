Европейские электроприборы вымываются с сибирского рынка

На розничном рынке электротоваров на территории Новосибирской области наблюдается вымывание продукции производства компаний «Шнайдер Электрик» (Франция), «ABB» (Швеция и Швейцария), JUNG (Германия). Поставки товаров данных производителей приостановлены или производятся в неполном объеме. Об этом в региональном Минпромторге сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Я предполагаю, что будет сокращение и изменение товарной матрицы. Наши европейские поставщики электрооборудования полностью прекратили поставки. Те, у кого локализовано местное производство, — сократили. Но те компании, которые поставляют товар из Китая, а также отечественные компании — продолжают работать, — рассказывал Богомолов. — На данном этапе мы ожидаем увеличения объемов складирования, так как вместе с остатками товаров европейских брендов, которые нужно допродать, поставщики начнут больше завозить замещающей продукции.

Ранее эту информацию подтверждал Александр Богомолов, руководитель девелоперского направления компании ООО «ЭКС Девелопмент».

В Минпромторге подтверждают, что продукция выбывающих компаний-европейцев замещается продукцией в большей части отечественных предприятий, в том числе новосибирских.

— Производимые предприятиями электроустановочные изделия, монтажные аксессуары, выключатели, источники бесперебойного питания (до 15% ассортимента электротоваров) заменяются продукцией компании Legrand, российских компаний, в том числе «Курского электроаппаратного завода» и «Новосибирского электромеханического завода», — сообщают в министерстве. — Препятствий по выводу продукции в розничное звено при возможности обеспечения объема поставок, качества продукции и конкурентной цены у отечественных производителей нет. Напротив, в связи со снижением импорта со стороны торговых организаций отмечается повышенная потребность в диверсификации матрицы.

Напомним, что к сибирскому рынке электротехники в настоящее время присматривается компания TDM ELECTRIC. В начале апреля она запустила в работу крупный складской комплекс под собственную продукцию, расположенный на территории поселка Элитный Новосибирского района. Предполагаемый объем инвестиций в экономику региона может составить около 1,5 млрд рублей. В перспективе компания также планирует построить в области производственную площадку. В качестве локации инвестору предложена территория Промышленно-логистического парка.

При этом, как отмечают в Минпромторге, цены на отдельные виды продукции за последнее время упали более чем на 10%. Так, цена на электрические розетки по итогам последних нескольких недель сократилась на 12,7%.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская компания наращивает производство бронежилетов. А также о том, что фермеры предложили рестораторам инвестировать в производство нужных им продуктов.