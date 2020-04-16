Научное издательство включено в перечень социально-значимых сайтов

В середине января 2020 года президент Российской Федерации В. В. Путин выступил с инициативой реализовать на территории РФ проект «Доступный интернет». Он заключается в том, чтобы обеспечить всем гражданам страны бесплатный вход на отечественные интернет-порталы, имеющие социальную значимость. Об этом было сказано в федеральном послании от 15.01.2020 г.

Первого апреля текущего года глава Минкомсвязи М. Шадаев уведомил президента, что государственные структуры и информационно-телекоммуникационные компании страны готовы к проведению эксперимента. Министерство также утвердило список интернет-порталов, которые российские граждане смогут посещать бесплатно. Количество таких ресурсов на сегодняшний день составило 391.

Важно отметить, что войти на сайты можно будет даже при нулевом балансе на счете у оператора. Но при этом абонент должен иметь действующий контракт с телекоммуникационной компанией, участвующей в эксперименте. Причем доступ будет осуществляться с любых электронных устройств. Эксперимент с бесплатным использованием социально значимых порталов продлится с 01.04.2020 г. по 01.07.2020 г.

Интернет-порталы, присутствующие в списке, имеют различную направленность. Это и социальные сети, и сервисы доставки, и онлайн-медиа. В категории «Наука» включен сайт научного издательства sibac.info. На сегодня в активе СибАК более 42 000 статей, около 1000 изданных авторских монографий, сотрудничество с 51 274 авторами из 31 страны мира.

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