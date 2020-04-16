Производитель детской одежды спасается онлайн-заказами

В ближайшие три недели новосибирская компания ООО «Ма-Ва», специализирующаяся на пошиве детской одежды, поставит новому крупному заказчику партию медицинских масок ― 35 тысяч штук. К их производству компания приступила недавно. Как сообщила в ходе пресс-тура директор ООО «Ма-Ва» Галина Горшечникова, в изготовлении новой продукции задействованы шесть собственных специалистов компании и семь швей-партнеров.

― В связи с пандемией, мы решили помочь населению, ― рассказывает Горшечникова. ― Нашему коммерческому директору Кристине Греченко начали поступать звонки от крупных компаний и организаций, которые вышли из режима самоизоляции: предприятия связи, промышленники, полиция. Они разместили у нас заказ, мы подключили швей, увеличили мощности. Производим 2-2,5 тысячи масок в день. За месяц отшили около 30 тысяч единиц продукции.

При этом, по словам руководителя компании, цена на новую продукцию предприятия гораздо демократичнее, чем в среднем по рынку.

― Есть коллеги, которые производят маски более масштабно, например, ООО «Медсклад», ― говорит директор предприятия. ― Там производство масок поставлено на конвейер. Конечно, мы с ними не конкурируем: у нас разные ценники, так как себестоимость разная. Но мы не завышаем цены, продаем маски примерно по 30 рублей за штуку. Мы оставляем небольшую рентабельность, чтобы пошив окупался, но не пытаемся на нем много заработать.

После запуска новой продукции основное производство в компании фактически не пострадало. Детская одежда «Ма-Ва» продается онлайн и по-прежнему востребована на рынке. Периодически возникают проблемы с поставками сырья, но их удается решить в рабочем порядке.

― В данный момент мы заключаем очень серьезный договор о поставке детской одежды в компании Новосибирской области (О каких партнерах идет речь, предприниматель не уточнила. ― Ред.), ― говорит Горшечникова. ― У нас заключены крупные контракты с маркетплейсами Lamoda, Wildberries, OZON. Мы не рассчитываем на помощь извне, работаем сами, полагаемся только на свои силы.

На региональном уровне также отмечают большую мобильность и жизнеспособность малых предприятий в период пандемии, в сравнении с их более крупными собратьями.

― Чем хороши малые предприятия? Тем, что они более мобильны в плане реагирования на спрос, изменение конъюнктуры рынка, ― говорит руководитель регионального минпромторга Андрей Гончаров. ― Они могут быстрее перестроить производство, изменить формат изделия.

По данным сайта ruprofile.ru, ООО «Ма-Ва» зарегистрировано 12 июля 2016 года. Уставный капитал ― 15 тысяч рублей. Основной вид деятельности — пошив верхней одежды. Выручка, по данным 2018 года, составила 212 тысяч рублей.

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