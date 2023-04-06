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Научные исследования позволят улучшить качество новосибирских дорог и устранить неприятные запахи со свиноферм

  • 06/04/2023, 16:41
власть
Губернатор Андрей Травников провёл совещание с руководителями региональных министерств по обсуждению отраслевых задач для научно-образовательного комплекса Новосибирской области.

— Мы начинаем работу в формате научно-технического совета. С определённой периодичностью будем формулировать актуальные исследовательские, технологические задачи и отслеживать их решение силами различных научных организаций и университетов Новосибирской области, — отметил губернатор.

Миннауки Новосибирской области совместно с минцифрой Новосибирской области разработана платформа «Электронная коммуникационная площадка», которая в ближайшее время будет размещена на сайте правительства Новосибирской области и станет доступна для широкого обозрения. Сейчас завершается наполнение этой электронной площадки содержательной информацией об отраслевых задачах, требующих решений научно-образовательного комплекса региона.

Так, министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сформулировано 5 задач. На решение 4 из них научно-образовательным комплексом направлено 7 предложений. В их числе: оптимизация и повышение эффективности маршрутной сети Новосибирской области; увеличение грузооборота на реке Обь, выработка механизмов привлечения грузов на внутренний водный и железнодорожный транспорт через порт Ташара.

Министерством сельского хозяйства Новосибирской области сформулировано 5 задач, в их числе – разработка импортозамещающих ресурсосберегающих технологий выращивания зерновых культур; селекция отечественных гибридов огурца и томата, микроклонирование цветочных культур (роза); снижение неприятного запаха, генерируемого при разведении сельскохозяйственных животных, и т.д.

Что касается финансирования исследований, то существуют три основные модели. В отдельных министерствах предусмотрены меры поддержки НИОКР; возможна поддержка через субсидии субъектам инновационной деятельности по реализации НИОКР; рассматривается возможность финансировать разработки научных организаций и вузов под потребность органов государственной власти субъекта РФ, направленных на социально-экономическое развитие региона.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : наука власть Андрей Травников


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