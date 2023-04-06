Лунный посевной календарь на апрель-май 2023 года

Для начала стоит сразу рассмотреть различные фазы луны и обозначить их общее влияние на растения. Зная, как луна в тот или иной период влияет на садово-огородные культуры, вы сможете интуитивно выбирать для проведения работ в саду удачные дни:
В этот период хорошо посеять огурцы, помидоры, баклажаны и перцы на рассаду, а также любые разновидности капусты. Подкормка, полив и внесение минеральных удобрений проводится по расписанию.
В саду в это время можно высаживать любые плодовые деревья, однако наиболее благоприятным этот период является для шипастых растений: ежевики, крыжовника, роз, шиповника и т.д. Обрезку, пересадку, размножение лучше отложить.
Благоприятное время для посева редиски, петрушки, щавеля, моркови, поздних сортов белокочанной капусты. Можно провести прополку и прореживание всходов, а также внести подкормки или препараты, которые помогают защитить посадки от болезней и вредителей.
Цветоводам можно высадить клубнелуковичные культуры и многолетники, а садоводам провести формирующую обрезку. Кроме того, можно присыпать грунтом отводки ягодных кустарников, укоренить черенки и провести прививку. С корнями растений в эти дни лучше не работать.
Отличное время для проведения любых посадок. Можно также проращивать и замачивать семена. Садоводам следует провести формирование и укоренение отводков, подготовить черенки для прививки. В эти дни хорошо высевать сидераты и мульчировать приствольные круги.
Цветоводам в эти дни можно высадить декоративные кустарники, а также многолетники и клубнелуковичные растений. Пикировку, пересадку и рыхление в корневой зоне лучше отложить.
Лучшее время для высадки растений, имеющих вьющиеся побеги, например, фасоли, дыни, тыквы, огурцов и т.д. Садоводам в эти дни можно задуматься о посадке земляники, винограда, китайского лимонника.
Можно также провести санитарную обрезку деревьев, удалить волчки, высадить ампельные и вьющиеся растения. Пересадку, пикировку, полив и внесение минеральных удобрений лучше не осуществлять.
Хороший период для прополки, рыхления сухого грунта и подготовки грядок. Садоводам можно в эти дни удалить земляничные усы и лишние побеги у малины. В это время хорошо проводить посев газонных трав, обрабатывать землянику от серой гнили и опрыскивать посадки в качестве профилактики развития болезней и атаки вредителей.
Подкормки, полив, пересаживание, проращивание семян, а также прищипывание и пасынкование проводить в эти дни не рекомендуется.
Благоприятный день для полива, внесения минеральных подкормок. Можно прополоть сорняки и обработать грунт в огороде. В этот день хорошо будет высадить укроп, фенхель и валериану, а также пикировать рассаду. Не рекомендуется в этот день замачивать семена.
Распределение лунных фаз по дням в мае:
Хорошо высаживать на участке огурцы, бобовые, корнеплоды, многолетники, однолетники. Прививать и обрабатывать культуры химикатами в эти дни не стоит. Можно высадить поздние сорта плодовых деревьев в саду, а также ягодные кустарники и провести формирующую обрезку.
Благоприятный день для высадки клубней, бобовых, лекарственных растений, перца, зелени. Можно продолжить высадку плодовых культур, но от полива, пикировки и обрезки (раны будут особенно долго заживать, если провести в эти дни) лучше отказаться.
Не самые удачные дни для каких-либо взаимодействий с растениями. Лучше посвятить это время обработке грунта, прополке, уничтожению наземных вредителей и общей уборке участка. Не стоит в эти дни ничего высаживать, а также проводить полив и вносить подкормки.
Хороший период для высадки рассады в открытый грунт, а также посадки картофеля и других корнеплодов. Можно провести пикировку рассады, полив, подкормки (но умеренные). Обрезка растений, а также обработка посадок химикатами не рекомендуется.
В саду можно высадить ягодные культуры, скосить газон, высадить черенки и присыпать отводки плодовых кустарников. Допускается внесение умеренного количества органики.
Время посева горького перца, укропа, фенхеля, огурцов. Следует провести пикировку сеянцев, а также полив. Внесите внекорневые минеральные подкормки и проведите пасынкование томатов. Опрыскайте культуры от вредоносных насекомых и различных болезней. Отказаться стоит от замачивания семян.
В саду можно высаживать только декоративные деревья и размножать кустарники черенками и отводками. Помимо этого, следует провести обрезку усов у земляники и лишних побегов у деревьев.
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