Лунный посевной календарь на апрель-май 2023 года

Подробнее о влиянии лунных фаз на садово-огородные работы

Для начала стоит сразу рассмотреть различные фазы луны и обозначить их общее влияние на растения. Зная, как луна в тот или иной период влияет на садово-огородные культуры, вы сможете интуитивно выбирать для проведения работ в саду удачные дни:

Новолуние. Общепринятый самый неудачный период для проведения садово-огородных работ. В это время нельзя ничего сажать и даже пересаживать. Растущая луна. Считается, что луна сама растёт и тянет за собой энергию и соки растений. Лучший период для работы с теми культурами, плоды которых зреют над землёй (сюда входят не только овощи и фрукты, но и травы, цветы, зелень). Можно высаживать, пересаживать, прививать и ни в чём себе не отказывать в это время. Полнолуние. Не самый удачный период для посадки и пересадки, но в отличие от новолуния, он занимает лишь один день. Так что вы можете в это время прополоть сорняки, внести подкормки или опрыскать сад от вредителей и болезней. Убывающая луна. В этот период все соки и энергия растений направляется вниз, к корневищу. Поэтому это время следует посвятить работе с различными подземными культурами (клубнями, корнями и т.д.).

Распределение фаз в апреле

растущая – 1-5 апреля, 21-30 апреля;

полная – 6 апреля;

убывающая – 7-18 апреля;

новая — 19-21 апреля.

с 7 по 9 число

В этот период хорошо посеять огурцы, помидоры, баклажаны и перцы на рассаду, а также любые разновидности капусты. Подкормка, полив и внесение минеральных удобрений проводится по расписанию.

В саду в это время можно высаживать любые плодовые деревья, однако наиболее благоприятным этот период является для шипастых растений: ежевики, крыжовника, роз, шиповника и т.д. Обрезку, пересадку, размножение лучше отложить.

с 12 по 13 число

Благоприятное время для посева редиски, петрушки, щавеля, моркови, поздних сортов белокочанной капусты. Можно провести прополку и прореживание всходов, а также внести подкормки или препараты, которые помогают защитить посадки от болезней и вредителей.

Цветоводам можно высадить клубнелуковичные культуры и многолетники, а садоводам провести формирующую обрезку. Кроме того, можно присыпать грунтом отводки ягодных кустарников, укоренить черенки и провести прививку. С корнями растений в эти дни лучше не работать.

22 апреля

Отличное время для проведения любых посадок. Можно также проращивать и замачивать семена. Садоводам следует провести формирование и укоренение отводков, подготовить черенки для прививки. В эти дни хорошо высевать сидераты и мульчировать приствольные круги.

Цветоводам в эти дни можно высадить декоративные кустарники, а также многолетники и клубнелуковичные растений. Пикировку, пересадку и рыхление в корневой зоне лучше отложить.

с 23 по 24 апреля

Лучшее время для высадки растений, имеющих вьющиеся побеги, например, фасоли, дыни, тыквы, огурцов и т.д. Садоводам в эти дни можно задуматься о посадке земляники, винограда, китайского лимонника.

Можно также провести санитарную обрезку деревьев, удалить волчки, высадить ампельные и вьющиеся растения. Пересадку, пикировку, полив и внесение минеральных удобрений лучше не осуществлять.

27-29 апреля

Хороший период для прополки, рыхления сухого грунта и подготовки грядок. Садоводам можно в эти дни удалить земляничные усы и лишние побеги у малины. В это время хорошо проводить посев газонных трав, обрабатывать землянику от серой гнили и опрыскивать посадки в качестве профилактики развития болезней и атаки вредителей.

Подкормки, полив, пересаживание, проращивание семян, а также прищипывание и пасынкование проводить в эти дни не рекомендуется.

30 апреля

Благоприятный день для полива, внесения минеральных подкормок. Можно прополоть сорняки и обработать грунт в огороде. В этот день хорошо будет высадить укроп, фенхель и валериану, а также пикировать рассаду. Не рекомендуется в этот день замачивать семена.

Распредление фаз в мае

Распределение лунных фаз по дням в мае:

растущая – 1-4 мая, 21-31 мая;

полная – 5 мая;

убывающая – 6-17 мая;

новая — 18-20 мая.

2-4 мая

Хорошо высаживать на участке огурцы, бобовые, корнеплоды, многолетники, однолетники. Прививать и обрабатывать культуры химикатами в эти дни не стоит. Можно высадить поздние сорта плодовых деревьев в саду, а также ягодные кустарники и провести формирующую обрезку.

7-8 мая

Благоприятный день для высадки клубней, бобовых, лекарственных растений, перца, зелени. Можно продолжить высадку плодовых культур, но от полива, пикировки и обрезки (раны будут особенно долго заживать, если провести в эти дни) лучше отказаться.

11-12 мая

Не самые удачные дни для каких-либо взаимодействий с растениями. Лучше посвятить это время обработке грунта, прополке, уничтожению наземных вредителей и общей уборке участка. Не стоит в эти дни ничего высаживать, а также проводить полив и вносить подкормки.

13-15 мая

Хороший период для высадки рассады в открытый грунт, а также посадки картофеля и других корнеплодов. Можно провести пикировку рассады, полив, подкормки (но умеренные). Обрезка растений, а также обработка посадок химикатами не рекомендуется.

В саду можно высадить ягодные культуры, скосить газон, высадить черенки и присыпать отводки плодовых кустарников. Допускается внесение умеренного количества органики.

27-29 мая

Время посева горького перца, укропа, фенхеля, огурцов. Следует провести пикировку сеянцев, а также полив. Внесите внекорневые минеральные подкормки и проведите пасынкование томатов. Опрыскайте культуры от вредоносных насекомых и различных болезней. Отказаться стоит от замачивания семян.

В саду можно высаживать только декоративные деревья и размножать кустарники черенками и отводками. Помимо этого, следует провести обрезку усов у земляники и лишних побегов у деревьев.