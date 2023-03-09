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«Наука. Медицина. Инновации: Инфекционные заболевания»

  • 09/03/2023, 16:50
медицинская конференция
Новые технологии лечения инфекционных заболеваний обсудят на онлайн-конференции в Новосибирске.

В марте в Новосибирске пройдет IX Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «НАУКА. МЕДИЦИНА. ИННОВАЦИИ: Инфекционные заболевания». Данное мероприятие состоится в рамках Школы практикующего врача от Новосибирской областной ассоциации врачей.

IX Всероссийская научно-практическая конференция «НАУКА. МЕДИЦИНА. ИННОВАЦИИ» — это образовательный проект для врачей в области медтуризма и современных медтехнологий, это возможность расширить кругозор и узнать о том, какие технологии, используются в практике различных медучреждений РФ.

Конференция ориентирована на повышение квалификации первичного звена с целью более эффективной маршрутизации их пациентов и повышение эффективности лечебно-диагностических, профилактических и скрининговых мероприятий у пациентов.

Лекторы расскажут о современных медицинских технологиях, новых тактиках ведениях пациентов, поделятся своим клиническим опытом и наработками при лечении инфекционных заболеваний и реабилитации после. Будут затронуты вопросы ведения пациентов, получивших осложнения после перенесенных инфекционных заболеваний.

Программа конференции включает следующие темы: «Общие вопросы», «Новое в диагностике, лечении и реабилитации», «Старые новые инфекции», «Вакцинация».

К участию приглашаются главные врачи и их заместители, участковые врачи разных специальностей: терапевты, инфекционисты, врачи общей практики, другие узкие специалисты, все те, кому интересна тема конференции.

Мероприятие пройдет 16 марта 2023 года с 12:00 до 19:00

Сайт конференции

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Доклады на конференцию принимаются до 10 марта 2023 года.

По вопросам выступления с докладом обращайтесь к Ирине Овдиной, тел. 8 (913) 939-60-97, ovdira@mail.ru

Возраст: 18+

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Фото: freepik.com

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Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь

Теги : медицинская конференция


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