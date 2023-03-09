В Новосибирской области запущена программа реабилитации участников спецоперации

Суть программы

В рамках специального реабилитационного сертификата демобилизованным участникам спецоперации, получившим ранения, будет предложен комплекс услуг по программе реабилитации. Ее Минсоцразвития области презентовал в ходе заседания комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. Как рассказал в своем докладе замминистра Владимир Машанов, в списке услуг, предоставляемых по сертификату, — социально-медицинская реабилитация, содействие в трудоустройстве, прокат средств реабилитации, ряд социальных услуг, дополнительное профессиональное образование, физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия

— Было подписано соглашение с Бюро медико-социальной экспертизы по передаче информации о людях, нуждающихся в установлении инвалидности, — сообщает замминистра. — Также в Минздраве находится на подписании соглашение об информационном взаимодействии по вопросам организации предоставления медицинских услуг участникам СВО. Мы провели обучение специалистов администраций районов и городских округов

Действие программы распространяется как на мобилизованных участников спецоперации, так и на добровольцев-контрактников. Получить сертификат можно в электронном виде посредством обращения в МФЦ или администрации районов и городских округов, на сайте Госуслуг.

— Сертификат предоставляется в цифровом формате, — говорит Владимир Машанов. — Подать заявление, выявить потребность гражданина в реабилитации помогут сотрудники соцзащиты с помощью анкеты-опросника. Сопровождение услуг людям будет проводиться нашим министерством.

Программа реабилитации рассчитана на 14 дней, ее себестоимость в перерасчете на человека составляет 55 тысяч рублей.

Во время обсуждения участники заседания отметили ряд «узких» мест.

Военный госпиталь VS система ОМС

Один из главных вопросов, прозвучавших в ходе обсуждения: в каком статусе — военного или гражданского лица — участники спецоперации смогут претендовать на получение медицинских услуг хотя бы в рамках данной программы.

— Вот смотрите: приезжают молодые люди, их социальная реабилитация — это уже второй вопрос, — говорит зампредседателя комитета Заксобрания, главврач областной больницы, кандидат медицинских наук Анатолий Юданов. — Многим из них требуется оказание специализированной медицинской помощи. Этот сертификат является аналогом полиса, который позволяет им обратиться в медицинские организации? В течение последних 2-3 недель к нам было огромное количество обращений от военнослужащих, которые не имеют статуса гражданского лица, не имеют страхового полиса и не знают, куда обратиться.

Как выяснилось, в настоящее время существует такая коллизия, что до официального увольнения из Вооруженных Сил человек, имея статус военнослужащего, на «гражданскую» медицину претендовать не может. Для военных предусмотрено «отдельное» здравоохранение, услуги по которому они получают в 425-м госпитале.

— Вопрос надо решать, — говорит Юданов. — Количество травмированных не уменьшается. Обращения ко мне и коллегам поступают постоянно, и мы не знаем, что делать в этой ситуации.

Однако, по информации областного Минздрава, на страже четкого разграничения «военного» и «гражданского» здравоохранения стоят надзорные органы.

— Есть жесткое разграничение, — говорит министр здравоохранения области Константин Хальзов. — Если ты военнослужащий, то должен получать медицинскую помощь в медицинских структурах Минобороны. У нас есть даже письмо прокурорского реагирования военной прокуратуры о том, что военнослужащие, не имеющие полиса ОМС, не могут находиться в государственных медицинских организациях либо получать помощь за счет каких-то внебюджетных источников. Как только человек демобилизовался, тогда он получает полис ОМС, и государственная система здравоохранения в полном объеме может заниматься его реабилитацией.

Пока, по словам министра, определена организация-посредник, которой предстоит работать со статусом обратившихся.

— У нас определена базовая организация — госпиталь №2 для ветеранов войн, куда информация об обратившихся военнослужащих будет поступать, — сообщает Хальзов. — Госпиталь будет таким посредником для разбирательства, является ли человек военнослужащим или нет, и будет направлять его в те или иные инстанции. Пока так.

Не всех включили

Для участия в программе медико-социальной реабилитации военнослужащих в Новосибирской области уже заявились такие организации, как «Парус-резорт», «Краснозерский санаторий», «Ортос» и санаторий «Рассвет». С ними, по словам Владимира Машанова, уже заключены договоры. При этом список участников может быть дополнен. По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, почему-то «за бортом» программы остались муниципальные социальные учреждения.

— Мы не включены в рабочую группу, участия в обсуждении не принимали, — сообщает Незамаева. — Да, наши руководители по Zoom прошли обучение, но подробностей я не знаю. У меня вопрос по привлечению учреждений. Городские учреждения совершенно точно оснащены полным комплексом реабилитационного оборудования, и могли бы принимать участие в этой программе.

В Минсоцразвития заявляют, что перечень для участия организаций открытый и поработать в рамках программы приглашаются все желающие.

Вместо психологической поддержки гонят на работу

Отдельно предстоит проработать вопросы с предоставлением психологической поддержки людям с посттравматическим расстройством. По мнению депутата, кандидата медицинских наук Якова Новоселова, в этой части помощь, что называется, «проседает».

— Проблема посттравматического расстройства стоит очень остро, — заявляет депутат. — А наша психиатрическая и наркологическая служба после процессов оптимизации не справляется с поставленными задачами даже относительно гражданского населения. Хотелось бы рассмотреть вопрос о реорганизации психиатрическо-наркологической службы помощи военнослужащим, демобилизованным со службы, поскольку в нашем Минобороны психиатрической службы как таковой нет.

В Минздраве с этим не согласны.

— В течение уже полутора месяцев Минздрав и профильные медицинские организации готовятся к решению вопроса, подготовили методические указания, — говорит Хальзов. — Медуниверситет готовит блок в рамках дополнительного образования в наркологии, психиатрии. Также это обучение будут проходить травматологи и хирурги. Плюс профильный федеральный институт психиатрии в ближайшее время подготовит обучающие мероприятия и семинары, обязательные для всех медработников.

По словам министра, в разрезе материального обеспечения наркология за последнее время приросла коечным фондом. Материальное обеспечение психиатрии соответствует необходимым стандартам.

Другой пример психологической «поддержки» привела председатель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Новосибирской области Наталья Курина. По ее словам, после некоторых сеансов становится только хуже.

— После реабилитации семью погибшего военкомат направляет в один из психологических центров, — рассказывает Курина. — Члены семьи говорят: зачем мы туда пошли, нас загнали обратно в угол, нам стало опять плохо. Специалистов, к которым предполагается направлять членов семей участников СВО, нужно готовить более профессионально. Направляйте людей на больничный, а не выталкивайте сразу на работу: идите поработайте, станет легче.

Напомним, что данная программа первый раз была анонсирована Минсоцразвития в конце февраля.

Ранее редакция сообщала о том, какую ещё помощь для участников спецоперации подготовили в областном правительстве.