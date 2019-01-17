Науку и бизнес впишут в НОЦ

— В рамках национального проекта «Наука» и проекта «Академгородок 2.0» наш регион направил в министерство науки и высшего образования РФ предложение и концепцию создания в Новосибирской области научно-образовательного центра (НОЦ), — сообщил на пресс-брифинге министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Одним из ключевых участников НОЦ станет Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), на базе которого будут созданы тематические и отраслевые консорциумы с привлечением крупнейших высокотехнологических компаний по шести ключевым направлением: алгоритмы искусственного интеллекта и большие данные, биомедицина, катализ и химические технологии, новые материалы, нефтегазовый комплекс и энергетика, фотоника, генетические технологии.

— В рамках нацпроекта планируется создать территории, привлекательные для крупного и малого бизнеса. О том, как этого добиться, идут дискуссии на Гайдаровском форуме, который сейчас проходит в Москве, — сообщил Васильев. — Мы чувствуем, что многие крупные компании из разных секторов проявляют интерес к взаимодействию с организациями, работающими на территории нашего научного центра. В этой среде возникает большое количество новых бизнесов, малых предприятий, стартапов, которые являются питательной средой для большого бизнеса: он их поглощает или использует в рамках своей деятельности. Практика показывает, что некоторые задачи крупным компаниям не всегда оптимально решать внутри.

— Получателями средств по проектам НОЦ станут научная или образовательная организация. В нашей модели — НГУ. Эти ресурсы будут направляться не на проведение исследовательских работ, а на инфраструктурную поддержку, создание условий, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех участников НОЦ, — сообщил Алексей Васильев.

По словам министра, участие в НОЦ позволит всем сторонам получать доступ к ресурсам, компетенциям и возможностям друг друга, более эффективно коммуницировать для достижения целей и задач, которые участники консорциума будут перед собой ставить. Кроме того, они получат возможность принять участие в развитии наиболее передовых и быстро растущих рынков. Васильев уточнил, что создание НОЦ будет финансироваться из федерального бюджета на конкурсной основе. Ожидается, что конкурс объявят к лету 2019 года. На первом этапе будут отобраны 5 НОЦ. В целом в России планируется создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций, а также их кооперации с организациями, работающими в реальном секторе. Они должны показать результативность к 2024 году.

В НОЦ планируется создание наблюдательного совета, проектного офиса, в рамках которого будет проходить анализ задач и технологий, актуальных для бизнеса — они способны кратно увеличить производство предприятия, востребованы на рынке, предполагают динамичный рост спроса и соответствуют приоритетам государства. В качестве примера министр привел совместные проекты, реализуемые Институтом катализа СО РАН и ЗАО «СКТБ Катализатор».

По расчетам министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, реализация плана развития Новосибирского научного центра приведет к увеличению численности работников, выполняющих научные исследования и разработки, к 2024 году на 43,6% — с 18,8 тысячи человек до 27 тысяч при росте численности населения территории ННЦ на 25% — с 81,5 тысячи человек до 102 тысяч. Прогнозное увеличение выручки организаций, расположенных на территории ННЦ, к 2024 году составит 166% — с 56,5 млрд рублей до 150,5 млрд, в том числе за счет промышленного производства инновационной продукции. С учетом этого доля всех видов продукции, производимой организациями на территории ННЦ, в ВРП Новосибирской области вырастет с 3,8% до 8,7% к 2024 году и до 13,7% к 2035 году. Сопоставимый рост по ряду отраслей экономики ожидается и в целом в ВВП страны.

Фото автора