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Количество пассажиров на региональных авиалиниях «Толмачёво» выросло на 39%

В 2018 году в перечень субсидируемых вошли 19 региональных направлений из Новосибирска.
  • 17/01/2019, 16:55
Tolmachevo

В 2018 году пассажиропоток аэропорта Толмачёво на региональных авиалиниях составил 986 806 человек, превысив показатели 2017 года на 39%, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

По постановлению Правительства РФ от 25 декабря 2013 года № 1242 в рамках государственной программы субсидирования выполнялись рейсы по 11 направлениям: Ноябрьск, Северо-Енисейск, Стрежевой, Ханты-Мансийск, Белоярский, Когалым, Надым, Томск, Горно-Алтайск, Каргасок, Абакан. Количество обслуженных на них пассажиров составило 55 110 человек.

Отмечается, что Белоярский, Когалым, Надым и Каргасок стали новыми маршрутами 2018 года, открытыми в рамках постановления №1242.

— Вне программы субсидирования региональных авиаперевозок в 2018 году увеличено количество рейсов на существующих направлениях в Екатеринбург, Красноярск, Уфу, Челябинск, Пермь, Улан-Удэ, Читу и др. S7 Airlines открыла рейсы в Самару, Казань, Братск, — рассказали в пресс-службе.

В текущем году в перечень субсидируемых вошли 19 региональных направлений из Новосибирска: в Белоярский, Горно-Алтайск, Каргасок, Когалым, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Пермь, Северо-Енисейск, Стрежевой, Сургут, Томск, Улан-Удэ, Усть-Кут, Уфу и Ханты-Мансийск. Полёты по данным направлениям будут выполнять S7 Airlines, NordStar, Utair, «СиЛА» и «РусЛайн». Усть-Кут и Новокузнецк станут новыми регулярными направлениями региональной маршрутной сети новосибирского аэропорта.

Фото: Gensa Gensa

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