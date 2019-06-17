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Навороченные «игрушки» для взрослых

Новосибирские разработчики нашли нишу на рынке автотренажеров и симуляторов спецтехники.
  • 17/06/2019, 17:28
Автор: Юлия Данилова
Навороченные «игрушки» для взрослых
Продукция компании уже вышла на зарубежные рынки, а заказчики внутри России заинтересовались симуляторами импортной техники.

— Наше предприятие производит автомобильные тренажеры и учебную технику для образовательных заведений и предприятий, которые эксплуатируют сложную промышленную технику. Это карьерный грузовик, экскаваторы, бульдозеры, различного рода краны, в большом ассортименте представлены симуляторы легковых авто и т. д, — рассказал руководитель производства компании ООО «Форвард» Денис Литвинов во время визита на предприятие полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

С 2009 года новосибирское предприятие выпустило более 2000 автотренажеров. По словам Литвинова, спрос на разработки достаточно стабилен, но варьируются предпочтения рынка.

— В 2013 году основной продукцией, которую мы производили, были тренажеры легковых автомобилей для автошкол. Потом изменилось законодательство, этот сегмент рынка наполнился, и мы решили переключиться на выпуск более сложных и трудоемких тренажеров: сельхозтехники, грузовых автомобилей и т.д., — поясняет собеседник InfoPro54. — В прошлом году шло много заказов на симуляторы комбайнов, как будто все госучреждения резко решили провести модернизацию своего учебного оборудования. Специфика этого года — разнообразие. У нас почти нет повторяющихся заказов.

Директор ООО «Форвард» Максим Никифоров отметил, что компания занимается полной подготовкой симуляторов, начиная от разработки концепции и программного обеспечения, до сборки.

— К примеру, самый первый тренажер БелАЗа мы сделали в 2011 году. С тех пор программное обеспечение для него менялось не менее 10 раз. Каждый раз мы вносим в ПО доработки — в соответствии со спецификой деятельности заказчика, чтобы максимально приблизить симулятор к реальным условиям, — поясняет он.

В линейке предприятия также есть симуляторы с виртуальной реальностью. Например, тренажер вилочного погрузчика, который позволяет получить необходимую для обучения обзорность.

— Мы не делаем летные и водные тренажеры — это нам неинтересно. Хватает наземной техники, — говорит Никифоров.

Представители компании признают, что на российском рынке на этом сегменте работают еще несколько игроков, но особой конкуренции новосибирцы не ощущают. География поставок их продукции — от Калининграда до Дальнего Востока. Кроме того, компания уже вышла на рынки стран Ближнего Зарубежья. В планах «Форварда» — дальнейшее расширение производства, как по объему выпуска, так и по ассортименту. К примеру, в компании начали осваивать симуляторы западной автотехники: Komatsu, Caterpillar и т.д., есть разработки по созданию симуляторов подземных бурильных установок.

Полпред Сергей Меняйло лично протестировал грузовой и легковой тренажеры, отметив, что начальные навыки вождения и управления спецтехникой с их помощью вполне можно получить.

— Главное, что это менее затратно и меньше рисков, в том числе для окружающих, чем на реальной технике, — добавил полпред.

ООО «Форвард» зарегистрировано в 2012 году. УК — 500 тысяч рублей, учредитель Максим Никифоров.

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