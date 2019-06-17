«Ликопрем» получит в Линево землю под реализацию проекта без торгов

11 июня 2019 года состоялось заочное заседание комиссии по оценке соответствия объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.
— В связи с обращением АО «СКТБ Катализатор» (бенефициар инициатора проекта) от 04.06.2019 отложить рассмотрение вопроса о возможности (невозможности) реализации масштабного инвестиционного проекта ООО ПК «Лантан» «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» до окончания работ, связанных с выносом инженерных сетей с земельного участка, — говорится в протоколе заседания.
В конце 2018 года обе компании представляли свои проекты на инвестсовете в правительстве региона, заявляли о необходимости получения статуса масштабного инвестиционного проекта для того, чтобы претендовать на участки земли без торгов.
До конца 2019 года АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» планирует завести в ТОСЭР Линево 8 резидентов.
Фото: Юлия Данилова
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