«Ликопрем» получит в Линево землю под реализацию проекта без торгов

11 июня 2019 года состоялось заочное заседание комиссии по оценке соответствия объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

— В связи с обращением АО «СКТБ Катализатор» (бенефициар инициатора проекта) от 04.06.2019 отложить рассмотрение вопроса о возможности (невозможности) реализации масштабного инвестиционного проекта ООО ПК «Лантан» «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» до окончания работ, связанных с выносом инженерных сетей с земельного участка, — говорится в протоколе заседания.

В частности, комиссия рассматривала выделены земель под инвестиционный проект ООО «Ликопрем» (дочернее предприятие ООО НПП «Беркут»- Ред.) «Организация производства емкостей, в том числе из нержавеющей стали на территории опережающего социально-экономического развития «Линево» на земельном участке площадью 41 186 кв. м и инвестиционный проект ООО ПК «Лантан» «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» на земельном участке площадью 15 783 кв. м.

Проект ООО «Ликопрем» на основании заключения министерства экономического развития Новосибирской области единогласно признан масштабным инвестиционным проектом. Администрации р.п. Линево рекомендовано предоставить компании земельный участок в аренду без проведения торгов для реализации проекта.

В конце 2018 года обе компании представляли свои проекты на инвестсовете в правительстве региона, заявляли о необходимости получения статуса масштабного инвестиционного проекта для того, чтобы претендовать на участки земли без торгов.

До конца 2019 года АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» планирует завести в ТОСЭР Линево 8 резидентов.

Фото: Юлия Данилова