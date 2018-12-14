Навстречу от прогресса

Более месяца назад в региональном парламенте Новосибирской области рассматривался вопрос о сокращении сроков согласования строительства вышек для сотовых операторов. В очередной раз предложение департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области раскритиковали представители УАСИ мэрии Новосибирска, инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области и депутаты Заксобрания. В итоге законодатели решили провести еще одну рабочую группу по данному вопросу и заслушать итоги на следующем заседании. Пока в повестку комитета этот вопрос не включался. Попробуем разобраться, почему этот вопрос стал «яблоком раздора» и насколько обоснован тезис об опасности вышек связи.

Столкновение интересов

Мобильная связь и интернет для многих из нас давно стали повседневной реальностью. Можно долго рассуждать на тему того, хорошо это или плохо, но мы уже никогда не откажемся добровольно от удобств, к которым привыкли. Потребность быть все время на связи стала абсолютной величиной для каждого современного человека. Мы даже не задумываемся, как обеспечивается мобильная связь — настолько привыкли быть онлайн в любой момент времени. Потому удивляемся и негодуем, если вдруг в лифте или на трассе разговор или просмотр видео вдруг прерывается. Тем временем мобильная связь хоть и беспроводная, но для ее обеспечения нужны вполне осязаемые вещи — базовые станции и другое техническое оборудование. От достаточного количества базовых станций зависит наличие и качество сигнала по всей зоне покрытия, а значит и в мобильных устройствах.

Конечно, с техническим прогрессом в Новосибирске уже все достаточно хорошо — четверка мобильных операторов построила в городе и регионе свои сети, давно запустила 4G-интернет и анонсирует приближение сетей пятого поколения — 5G. Сети 4G и 5G имеют одно, но очень важное преимущество перед своими предшественниками — скорость, а значит и экономия времени. Сложная для простого обывателя механика преобразования сигнала на разных частотах обеспечивает передачу большего количества информации за ту же единицу времени. То есть соцсети, сайты, мультфильмы и прочее видео в смартфоне в таких сетях не будут «подвисать» в самый неподходящий момент.

Сейчас потребление интернет-трафика растет такими темпами, что нагрузка на сеть с каждым днем увеличивается прямо пропорционально возрастающей популярности интернета. Все цифровые технологии, на развитие которых в мире привлечены лучшие умы и компании, теряют свой смысл без расширения мобильных сетей. Какой смысл в оборудовании «Умного дома», который сейчас активно продвигают в Новосибирске, если он все равно не может связаться со своим хозяином? Без связи — это просто дом, напичканный сим-картами и микросхемами. Именно поэтому развитие сетей необходимо и дальше — передача данных сегодня необходима и городу, и селу. Понимая это, правительство России активно внедряет в жизнь нацпроект «Цифровая экономика РФ».

Чтобы ускорить ввод в эксплуатацию оборудования сотовой связи руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов предложил сократить количество согласований при строительстве или реконструкции базовых станций (антенно-мачтовых сооружений — АМС) высотой не более 40 метров. Изменения в региональный закон «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории региона» обсуждались 8 ноября на комитете по строительству Заксобрания Новосибирской области. Как заявлял Дюбанов, «данные поправки к закону позволят более оперативно устанавливать базовые станции сотовой связи для обеспечения скоростным мобильным интернетом тех территорий, где сейчас с этим наблюдаются проблемы». Он подчеркивал, что особенно это актуально для городской среды, где операторы не всегда могут поставить необходимое для инфраструктуры города оборудование из-за дефицита земельных территорий.

Напомним, на профильном комитете регионального парламента это предложение рассматривается второй раз и вновь не получает поддержки. И.о. начальника Архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Евгений Улитко отметил, что громоздкие сооружения могут портить облик города, а депутат Олег Сметанин сравнил сотовую связь с оружием массового уничтожения и потребовал дать параметры работы вышек.

Каждому по СанПину

Установку антенно-мачтовых сооружений в Новосибирске и области контролирует Роспотребнадзор. В ведомстве в ответ на запрос редакции пояснили, что ввод в эксплуатацию передающих радиообъектов (ПРТО) осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их настоящим санитарным правилам. Ключевыми документами, регулирующими установку базовых станций в России, являются СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Согласно вышеперечисленным документам суммарное излучение базовых станций всех операторов на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений не должно превышать 10 мкВт/см2. При этом не многие знают, что российские требования СанПиН — одни из самых жестких в мире: в ряде стран допускается фоновое радиомагнитное излучение 100 мкВт/см2, например, в США или странах Скандинавии. Такие нормы вполне жизненны и логичны, потому что от работающих микроволновки или энергосберегающей лампы исходит около 100 мкВт/см2 электромагнитного излучения. Более строгие требования, чем в России, только в Украине, где предельно допустимый уровень излучения не может превышать 2,5 мкВт/см2.

— На практике же требования СанПиН в России выполняются с большим «запасом», — прокомментировали редакции InfoPro54 в «Мегафоне». — На территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений уровень плотности ЭМИ в 10 мкВт/см2 фиксируется крайне редко. Практические измерения показывают существенно меньшие значения: 1 или даже 0,1 мкВт/см2.

Это подтвердили и другие операторы, опрошенные InfoPro54, подчеркнув, что невыполнение правил установки и сдачи в эксплуатацию базовых станций грозит наказанием, вплоть до лишения лицензии.

По требованиям Роспотребнадзора, антенна базовой станции, установленная на здании, направляется не вниз — на крышу, а в сторону. Чтобы исключить воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) на близлежащие здания, еще до начала монтажа и установки антенн проводятся соответствующие расчеты. Даже если расчеты по компьютерной модели показывают допустимость установки, то после монтажа в обязательном порядке проводятся дополнительные контрольные измерения, подтверждающие тот факт, что установленная норма в 10 мкВт/см2 не будет превышена. Поэтому никаких рисков для жителей жилого дома или предприятия антенна сотовой связи нести не может.

Другими словами, если внимательно изучить все параметры электромагнитного излучения, чтобы чувствовать себя в безопасности, то из дома можно смело убирать почти все бытовые приборы: от микроволновки и утюга, до ноутбука, телевизора и фена. Поскольку все они тоже являются источниками ЭМИ. Но никто об этом не задумывается, потому что, как говорил герой мультфильма «Простоквашино»: «Телевизор — главное украшение новогоднего стола». А если существуют сомнения по поводу безопасности базовых станций, то лучше обратиться в Управление Роспотребнадзора. Хотя, по данным операторов сотовой связи в Новосибирске, возмущения от жителей домов или просто неравнодушных горожан остаются только на словах. Ни одного случая подтверждения реального вреда здоровью или нарушений по допустимым нормам СанПиН в городе еще не зафиксировано. Что неудивительно, ведь по официальным данным Всемирной организации здравоохранения, «уровень воздействия радиочастотных сигналов, исходящих от базовых станций, составляет от 0,002% до 2% от уровней, указанных в международных руководящих принципах по допустимым уровням воздействия». И если в качестве аргументов приводить данные исследований, то лучше опираться на официальные источники, а не на малоизвестные организации или собственные ощущения.

Smart city или зачем вещам интернет?

Сегодня на запросы современных технологий откликнулись города во многих странах мира. «Умный город» или Smart city уже стал неотъемлемой частью Мельбурна, Барселоны, Таоюаня, Москвы и многих других крупных городов. Это не какие-то абстрактные понятия, а самые обыденные вещи: регулирование движения транспорта и освещения при помощи встроенных датчиков, электронная система оплаты проезда в общественном транспорте, видеонаблюдение и передача данных о коммунальных услугах и многое другое.

Российская столица активно участвует во внедрении интернета вещей (IoT) в повседневную жизнь москвичей. Но «поумнела» не только Москва — для участия в пилотном проекте «Умный город» Минстроя РФ по нацпроекту «Цифровая экономика» было отобрано 18 российских городов, в число которых вошел и Новосибирск. Город старается не отставать от «старшего брата» и вводить технологии в городскую и бизнес-среду.

Как рассказали в пресс-службе МТС, такие предприятия, как МУП «Горводоканал», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», МУП «Теплоэнергосбережение», АО «СИБЭКО» (СГК) используют для системы мониторинга телематические сим-карты МТС. Они установлены в счетчики потребления услуг ЖКХ, которые обеспечивают непрерывную передачу информации. Это позволяет компаниям получать оперативные данные о потреблении, предотвращать хищения ресурса и оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Технологии для инвестиций

В департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области уточнили, что федеральным и региональным органам власти поручено разработать предложения, в том числе по упрощению процедуры выдачи разрешения на строительство объектов инфраструктуры связи.

— В срок до конца IV квартала 2018 года должны быть утверждены общие требования к проектированию, созданию, управлению и эксплуатации таких объектов, — говорится в ответе департамента, полученном редакцией.

В мэрии на вопрос о предложении Анатолия Дюбанова, который прозвучал уже второй раз на заседании комитета, ответили, что считают необходимым «провести всесторонний анализ порядка согласования и размещения антенно-мачтовых сооружений связи». При этом добавили, что между профильными структурами города и области выработана единая позиция по данному вопросу. Однако какая именно — не уточнили. Стоит надеяться, что сотрудничество между городом и областью все же будет организовано, чтобы внедрение современных цифровых технологий в столице Сибири не заставило себя ждать. В мировом опыте уже продуманы все инженерные решения по развитию телеком-инфраструктуры, остается только перенять опыт и применить практики. Даже такие вопросы, как громоздкость сооружений базовых станций, которые могут, по словам Евгения Улитко, влиять на архитектуру города, тоже проработаны. Например, существует опыт установки базовой станции на одной конструкции вместе с фонарными столбами и опорами электропередач — это широко практикуется за рубежом и несколько реже в России. Так, МТС установила оборудование связи на опорах электропередачи в Новосибирске: решение на основе компактной AIR-антенны позволило улучшить качество связи и вдвое повысить емкость сети в микрорайоне «Горский» и близлежащих кварталах. Или установка оборудования, сделанного по типу искусственных деревьев, которые выполняют одновременно техническую и декоративную функцию и используются по всему миру в виде сосен, кактусов или пальм. Если приложить немного желания и фантазии, то базовые станции могут быть настоящим арт-объектом, украшающим городскую среду. Но для того чтобы применять эти идеи на практике, нужно сначала разобраться с законодательством и межведомственными отношениями.

Возможно, при решении вопросов обеспечения технологического прогресса в городе стоило бы организовать публичные слушания, которые мэрия проводить пока не планирует. В региональном департаменте информатизации сообщили, что при внесении изменений в региональный закон «Об установлении случаев…» учитывались мнения, высказанные на портале «Электронная демократия Новосибирской области», относительно законопроекта.

— Вопрос упрощения процедуры строительства антенно-мачтовых сооружений является для нашего региона весьма актуальным, — говорится в ответе, полученном редакцией. — Только с 2017 года в департамент и к операторам сотовой связи поступило более 300 обращений — были озвучены просьбы об обеспечении услугами сотовой связи жителей отдаленных и малых населенных пунктов области.

В департаменте добавили, что анализ, проведенный его специалистами, показал: в регионах, где принят упрощенный порядок согласования строительства, наблюдается существенный прирост инвестиций. В итоге рост покрытия сетей связи, где они раньше не были доступны, составил без малого 30%. А в Новосибирской области сегодня к установке антенно-мачтовых сооружений, которые могут быть установлены за 1 неделю и демонтированы за сутки, а по своим характеристикам не слишком сильно отличаются от габаритных рекламных конструкций, предъявляются такие же требования по подготовке разрешительной документации, как для строительства многоквартирного жилого дома.

Кстати, если еще вчера длительность согласования не имела существенного значения, то сегодня это может сказаться на реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и внедрении «Умного города» в инфраструктуру. Потому что в эпоху сетей 5G и интернета вещей базовые станции нужно будет устанавливать практически через каждые 250-300 метров, а темпы их строительства будут напрямую влиять на обеспечение города качественным сигналом. В большинстве регионов Сибирского федерального округа уже осознали, что прогресс сам не приходит, и соответствующие поправки в законодательство приняты на уровне субъектов федерации.

Фото: Мария Лисица