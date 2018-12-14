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ВТБ внедрил крупнейшую в России «Бизнес-Википедию»

  • 14/12/2018, 14:22

Банк ВТБ завершил внедрение системы управления знаниями «Бизнес-Википедия» для всех розничных отделений и контакт-центров банка.

На базе новой платформы были объединены и синхронизированы данные по всем банковским продуктам, отделениям и услугам. Теперь сотруднику банка требуется менее 3 секунд, чтобы найти необходимую информацию.

Систему начали использовать 2 тысяч операторов кол-центра и 30 тысяч сотрудников розничного бизнеса. Внедрение было проведено компанией DIS Group, которая представляет компанию KMS Lighthouse в России. Проект стал крупнейшим в мире внедрением системы управления знаниями KMS Lighthouse.

— Система управления знаниями «Бизнес-Википедия» стала неотъемлемой частью работы всех сотрудников контактного центра, — объясняет руководитель департамента клиентского обслуживания ПАО «Банк ВТБ» Ольга Цегельная. — Уже сейчас мы видим, что это очень эффективный инструмент, который помогает сотрудникам быстрее и качественнее обслуживать клиентов. По нашим оценкам, система полностью окупит себя уже через 14 месяцев.

Кроме того, «Бизнес-Википедия» была интегрирована с внешними системами для дополнительного функционала. Так, интеграция с сервисом «Яндекс.Карты» позволяет авторизированным сотрудникам банка видеть местоположение любого отделения. Интеграция с системой управления очередью позволяет видеть текущую загруженность отделений.  С Mail Exchange Server и SMS-шлюзом – делать рассылку сообщений.

— В банковской сфере в России ни у одной системы управления знаниями на данный момент нет такого числа пользователей, как у KMS Lighthouse в ВТБ, — объясняет Павел Лихницкий, генеральный директор компании DIS Group. — При этом стоит отметить, что функциональность системы обеспечивает простоту масштабирования и возможность подключения ещё большего числа пользователей. Скорость и чёткость работы решения при этом не пострадает.

Планируется, что следующим этапом проекта станет расширение использования KMS Lighthouse на другие департаменты банка. В перспективе «Бизнес-Википедия» должна стать целевой информационной системой для всех подразделений ВТБ, отвечающих за работу с клиентами. Еще одно потенциальное направление использования системы – предоставление информации в онлайн-каналы, например, на сайт или чат-боту.

Фото: пресс-служба банка

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