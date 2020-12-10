Назначен новый директор Новосибирского облфонда поддержки науки и инновационной деятельности

Новым руководителем ГАУ Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» стал Александр Николаенко, сообщили в пресс-службе регионального министерства науки и инновационной деятельности. До этого назначения он занимал должность заместителя директора по инновационной деятельности Института химии твердого тела и механохимии СО РАН.

В министерстве подчеркнули, что в целях совершенствования инновационной политики в регионе принято решение о создании на базе ГАУ НСО «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» «одного окна» для всех субъектов инновационной деятельности: научных институтов, образовательных организаций, инновационных компаний и предпринимателей, управляющих компаний инновационной инфраструктуры. При назначении Александра Николаенко на должность руководителя учреждения учитывался его практический опыт по реализации проектов поддержки инновационной сферы.

— Планируется качественно улучшить исторически оказываемые учреждением услуги, в том числе переняв опыт и сохранив «лучшие практики», созданные в Академпарке. Основной акцент будет сделан как раз на развитие коммуникаций между всеми участниками процесса, — сообщил Александр Николаенко. — Задача по созданию «одного окна» для субъектов инновационной деятельности полностью соответствует уставным направлениям деятельности ГАУ.

Александр Николаенко родился в 1968 году в новосибирском Академгородке. С 1993 по 2008 год работал в различных коммерческих структурах на руководящих должностях. С 2008 года – занимал должность замначальника отдела науки и инноваций министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, заместителя начальника департамента — руководителя управления науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска. С 2018 работал заместителем генерального директора по корпоративному управлению АО «Академпарк», заместителем директора Института химии твердого тела и механохимии СО РАН.

Фото: пресс-служба министерства науки и инновационной политики Новосибирской области