Мэрия планирует закупить технику для уборки тротуаров

В бюджет Новосибирска во втором чтении планируется заложить 50 млн. руб. на приобретение порядка 15 — 20 единиц снегоуборочной техники. Об этом глава города Анатолий Локоть объявил в рамках еженедельной пресс-конференции.

— Это будет универсальная техника, которая позволит работать и в зимний, и в летний период, — говорит мэр. — Это позволит убирать тротуары, которые как раз у нас — слабое место. То есть, это малые погрузчики. В зависимости от конкурсных процедур, техника будет конкретизирована. Но цели и задачи её — именно таковы.

Накануне вопрос приобретения техники для уборки тротуаров был озвучен в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству. По мнению председателя комиссии Игоря Кудина, для решения проблемы необходимо в каждый район города поставить как минимум 3 – 4 единицы такой техники.

Текущим проектом бюджета, общая сумма средств, предусмотренная на дорожно-благоустроительную и транспортную отрасли в 2021 году составляет 7,6 млрд. (3 млрд. — средства области, 4,4 млрд. – городского бюджета). На содержание улично-дорожной сети Новосибирска — 1,7 млрд. Приобретение специализированной техники (оплата кредита за технику, приобретённую два года назад) — 114 млн. руб. Ремонт и восстановление тротуаров — 40 млн. руб.

По информации мэрии Новосибирска, за прошедшие сутки дорожно-эксплуатационные учреждения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 10,5 тыс. кубометров метра снега. Силами ДЭУ подметено 283 км тротуаров, очищено 120 парковок.

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